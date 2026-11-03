[Video] Lăng Bác mở cửa trở lại phục vụ nhân dân, khách quốc tế từ hôm nay 3/11

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch mở cửa phục vụ nhân dân và khách quốc tế cụ thể như sau: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật; thứ hai và thứ sáu không tổ chức lễ viếng. Trong mùa lạnh, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3 năm sau, thời gian tổ chức lễ viếng từ 8 giờ đến 11 giờ. Riêng các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, thời gian viếng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Trường hợp ngày mùng một Tết Nguyên đán trùng vào thứ hai hoặc thứ sáu, đơn vị vẫn tổ chức lễ viếng bình thường.

LINH SAN