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1. GỐC RỄ VÀ TÁN XANH

Làm người như cây đứng

Rễ bám sâu đất lành

Uống nguồn trong cội rễ

Mới vươn trọn tán xanh.

Văn hóa là mạch ngầmNuôi tâm hồn dân tộcTổ tiên truyền nếp sốngNghĩa tình chẳng phai phôi.

Đời người qua dâu bểĐừng chạy theo hư danhGiữ tâm như nước lặngSống trọn chữ chân thành.

Biết cúi đầu khiêm tốnNhư lúa vàng trĩu bôngBiết mở lòng nhân áiCho đời ấm tình nồng.

Gieo một hạt thiện lànhGặt trăm mùa hoa tráiGiữ gìn nét gia phongCho mai sau còn mãi.

2. MẠCH NGUỒN THƯƠNG NHỚ

Con lớn lên từ hạt gạo quê nhàTừ giọt mồ hôi Cha rơi trên đồng cạnTừ tiếng ru Mẹ đưa nôi khi trời chập choạngCó cánh cò cõng nắng bay xa.

Văn hóa ở ngay trong nếp cửa hiên nhàLà bát nước chè xanh Bà mời người lạLà lời thưa cúi đầu của con trẻLà khói hương trầm ấm áp giỗ Cha.

Mai khôn lớn đi khắp nẻo đường xaGặp muôn sắc màu phồn hoa rực rỡXin giữ trong tim tiếng quê thương nhớGiữ dáng hình đất nước ở trong ta.

Để một chiều tóc bạc đứng hiên nhàLòng vẫn ấm bởi tình người năm cũTa lại hát lời ru xưa Mẹ nhủTrao cháu con nguyên vẹn một nếp nhà.

3. HỎI NHÂN SINH

Ta đến nhân gian mang theo gì trong tayMà cứ mãi chạy theo vòng được mấtGiữa trăm năm bụi hồng quay tất bậtCó mấy khi dừng lại hỏi lòng mình?

Rồi mai đây khi khép lại hành trìnhThứ gì theo ta qua miền mây trắngLà chức tước cao sang đầy kiêu hãnhHay những ân tình lặng lẽ trao nhau?

Sống ở trên đời đâu chỉ biết lo âuMà để học cách yêu thương trọn vẹnBiết cúi xuống nâng nhành hoa lỡ hẹnBiết mỉm cười trước giông gió đi qua.

Câu hỏi nhân sinh nằm ở chính tim taChẳng ở sách cao hay lời rao giảngKhi biết sống chân thành và thanh thảnMỗi ngày trôi qua đã là một phép màu.

4. TỰ HỎI GIỮA DÒNG ĐỜI

Có bao giờ đứng lặng giữa chiều rơiTa tự hỏi lòng mình sao mệt mỏiGiữa bon chen trăm ngàn điều gian dốiGiữ chân thành liệu có quá thiệt thòi?

Đời dạy ta phải khôn khéo với ngườiPhải tính toán trước sau từng bước nhỏNhưng sao càng khôn ngoan càng lo sợCàng thắng người lòng lại chẳng thảnh thơi?

Phải chăng ta đang lạc bước giữa đờiKhi mải miết chạy theo vòng mất đượcĐể đến lúc chùn chân nơi dốc ngượcLòng chợt cần một chốn để tựa nương?

Ngẫm lại cuộc đời qua gió sươngSống thật tâm dẫu đôi lần chịu thiệtVẫn hơn mang một trái tim mỏi mệtĐêm trở mình không thanh thản với đời!

5. Ý NGHĨA MỘT ĐỜI NGƯỜI

Trăm năm chớp mắt tựa mây bay

Ta sống vì ai giữa chốn này

Vì tiếng khen chê người thiên hạ

Hay vì thanh thản mỗi sớm mai?

Đời người đâu tính bằng năm dàiMà đo bằng những lần biết sốngBiết mở lòng ra ôm trời rộngDẫu giữa phong ba chẳng lạc loài.

Có phải giàu sang là tất cảKhi đêm về đối diện bóng mìnhLòng vẫn chênh vênh miền vô địnhChẳng tìm đâu thấy phút yên bình?

Đời người sống giữ đúng bản nguyênNhư nến hóa thân sáng mọi miềnĐốt cháy thân mình cho sự sốngTỏa rạng nhân gian ánh nghĩa tình.

6. KHOẢNG LẶNG GIỮA DÒNG ĐỜI

Trăm năm một chuyến đò chiều

Người qua bến đục, kẻ liều bến trong

Bon chen giữ chặt trong lòng

Càng ôm nặng gánh, càng vòng khổ đau.

Chi bằng học cách nhìn sâuNghe tiếng gió thoảng qua cầu nhẹ tênhMây trôi mặc kệ gập ghềnhNước xuôi ra biển vẫn bền một tâm.

Nói năng giữ chút tri âmĐừng gieo lời nhọn âm thầm xước nhauMột câu nhẫn nhịn qua mauGiữ cho tình nghĩa trước sau vuông tròn.

Dẫu cho đá lở, núi mònLòng người tĩnh lặng vẫn còn bình yênBuông tay khỏi những ưu phiềnThấy hoa nở muộn bên hiên vẫn cười.

7. DẤU CHÂN QUA MIỀN NHÂN THẾ

Thời gian lặng lẽ tựa dòng trôi

Sớm nở chiều tàn một kiếp người

Vàng bạc chất cao rồi cũng hết

Nghĩa tình giữ trọn mãi còn tươi.

Đường đời vạn nẻo lắm chông gaiChớ vội chê khen chuyện đúng saiMỗi bước chân đi là bài họcDạy ta thấu hiểu lẽ ngày mai.

Sống giữa nhân gian tựa ngọn đènCháy lên sưởi ấm cõi bon chenĐừng so ánh sáng nhiều hay ítChỉ cần tâm sáng chẳng ố hoen.

Mai sau ngoái lại chặng đường dàiChẳng thẹn với lòng, chẳng trách aiGửi lại trần gian câu nhân áiHương thơm còn đọng giữa ban mai.

8. NGỌN LỬA GIỮA NHÂN GIAN

Đi qua hết những tháng ngày giông gióMới thấu lòng người chẳng dễ bình yênMỗi phận đời mang một nỗi ưu phiềnNên xin giữ cho nhau lời nói nhỏ.

Đừng vội trách một bàn tay lầm lỡKhi chưa từng nếm trải bão giông đờiMột ánh nhìn ấm áp lúc chơi vơiCũng đủ sưởi qua mùa đông buốt giá.

Tình thương ấy đâu cần lời hoa láChỉ là khi biết cúi xót thương nhauBát cơm san giữa những lúc khổ đauLà đạo lý ngàn đời không phai nhạt.

Mai khép lại một kiếp người phiêu bạtThứ còn lại sau cát bụi thời gianChẳng phải những hơn thua hay danh vọng mơ màngMà hơi ấm tình người nơi tim ở.

9. HƠI ẤM TÌNH NGƯỜI

Cuộc đời vốn nhiều khi giông bãoMỗi bàn chân đều có vết xước lòngCó những chiều lặng lẽ đứng bên songTa chỉ ước một bờ vai nương tựa.

Tình yêu thương đâu cần chi lớn nữaLà động viên sưởi ấm lúc đơn côiLà bàn tay nắm chặt giữa dòng đờiĐể thấy mình không lạc loài đơn độc.

Một hạt mầm gieo xuống miền đất ngọcSẽ vươn cao thành bóng mát hiền hòaMột tấm lòng biết rộng mở bao laSẽ hóa thành vầng dương soi nhân thế.

Rồi mai đây dẫu tháng năm dâu bểMọi được thua cũng hóa khói mây tanChỉ tình thương ở lại với nhân gianLàm dưỡng chất ươm mầm nuôi sự sống.