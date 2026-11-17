Tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập mà còn nằm ở cách chúng ta sử dụng tiền mỗi ngày. Những khoản chi nhỏ, quyết định mua sắm nhất thời hay thói quen thay mới đồ dùng khi chưa cần thiết đều có thể khiến ngân sách hao hụt mà không dễ nhận ra.

Dưới đây là 7 quy tắc đơn giản giúp bạn kiểm soát chi tiêu và cải thiện khả năng tích lũy.

Gửi tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nếu đợi đến cuối tháng mới dành phần tiền còn dư, bạn có thể không còn bao nhiêu để tiết kiệm. Những khoản mua sắm nhỏ, ăn uống bên ngoài hay chi phí phát sinh thường khiến số tiền dự định tích lũy vơi dần.

Thay vào đó, hãy trích riêng một khoản ngay khi nhận lương rồi mới phân bổ phần còn lại cho sinh hoạt. Chẳng hạn, với thu nhập 15 triệu đồng/tháng, bạn có thể đặt mục tiêu tiết kiệm 1,5 triệu đồng trước khi chi tiêu.

Số tiền không cần quá lớn ngay từ đầu. Quan trọng là duy trì đều đặn và điều chỉnh theo khả năng tài chính. Nếu có thể, hãy thiết lập chuyển khoản tự động sang tài khoản tiết kiệm để tránh tiêu mất khoản tiền dự định dành dụm.

Đừng mua combo nếu chưa chắc dùng hết

Các chương trình mua 2 tặng 1, thùng hàng giá tốt hay sản phẩm dung tích lớn thường tạo cảm giác mua nhiều sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn thực sự cần và sử dụng hết số lượng đã mua.

Mỹ phẩm mở ra rồi bỏ quên, thực phẩm hết hạn trong tủ bếp hay đồ gia dụng chưa từng sử dụng đều là những khoản tiền không mang lại giá trị tương xứng.

Trước khi chọn mua theo combo, hãy tính giá từng sản phẩm và cân nhắc thời gian sử dụng. Nếu chỉ cần một món, mua lẻ đôi khi lại kinh tế hơn. Đừng để mức giá hấp dẫn khiến bạn mua nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Muốn mua món gì, hãy chờ thêm 24-48 giờ

Một chiếc áo đang giảm giá, món đồ gia dụng bắt mắt hay thiết bị mới ra mắt có thể khiến bạn muốn thanh toán ngay. Tuy nhiên, không phải món đồ nào tạo cảm giác thích thú ở thời điểm nhìn thấy cũng thực sự cần thiết.

Thay vì mua ngay, hãy ghi món đồ vào danh sách muốn mua và quay lại sau 24-48 giờ. Khoảng thời gian này giúp bạn có cơ hội xem lại ngân sách, tìm hiểu giá bán và cân nhắc liệu mình đã có sản phẩm tương tự hay chưa.

Nếu sau vài ngày vẫn muốn mua và món đồ thực sự phục vụ nhu cầu, bạn có thể cân nhắc đưa nó vào ngân sách. Ngược lại, nếu đã không còn nhớ đến món đồ ấy, bạn vừa tránh được một khoản chi không cần thiết.

Kiểm tra hóa đơn trước khi rời cửa hàng

Hóa đơn thường bị bỏ đi ngay sau khi thanh toán, nhưng bạn nên dành ít phút kiểm tra trước khi cất. Khi mua nhiều món cùng lúc, có thể xảy ra tình trạng tính tiền trùng, giá thanh toán khác giá niêm yết hoặc khuyến mãi chưa được áp dụng.

Với đồ điện tử, thiết bị gia dụng và những sản phẩm có chính sách đổi trả, bảo hành, hóa đơn còn là căn cứ cần thiết khi phát sinh vấn đề.

Không nhất thiết phải giữ mọi hóa đơn trong thời gian dài. Bạn chỉ cần kiểm tra ngay sau khi mua và lưu lại hóa đơn của những món hàng có giá trị hoặc cần bảo hành.

Đồ còn dùng tốt thì chưa cần thay mới

Điện thoại vẫn hoạt động ổn, chiếc túi còn đẹp hay máy giặt chưa hỏng nhưng thị trường đã có mẫu mới nhiều tính năng hơn. Tâm lý muốn nâng cấp liên tục có thể khiến chi phí mua sắm tăng nhanh.

Trước khi quyết định, hãy xem món đồ hiện tại còn đáp ứng nhu cầu không. Nếu điện thoại vẫn sử dụng tốt, máy tính vẫn phục vụ công việc ổn định hay quần áo vẫn phù hợp, bạn chưa cần vội mua mới.

Điều này không có nghĩa phải cố dùng đồ cũ đến khi hỏng hoàn toàn. Nếu thiết bị thường xuyên trục trặc, tốn kém chi phí sửa chữa hoặc không còn đáp ứng công việc, nâng cấp là hợp lý. Quan trọng là thay đồ vì thực sự cần, không chỉ vì muốn sở hữu phiên bản mới hơn.

Tự nấu ăn ở nhà vài bữa mỗi tuần

Ăn ngoài và đặt đồ ăn mang lại sự tiện lợi, nhưng nếu gần như ngày nào cũng gọi món, tiền ăn uống có thể trở thành khoản chi đáng kể. Phí giao hàng, phụ phí và những món ăn thêm cũng khiến hóa đơn tăng lên.

Bạn không cần tự nấu cả ba bữa mỗi ngày mới được xem là tiết kiệm. Có thể bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa tối ở nhà vài hôm trong tuần, nấu thêm một phần để mang đi làm hôm sau hoặc tận dụng thực phẩm còn trong tủ lạnh.

Lên thực đơn đơn giản trước khi đi chợ cũng giúp hạn chế mua quá nhiều nguyên liệu rồi để hỏng. Đây là cách vừa chủ động bữa ăn, vừa giảm những khoản chi phát sinh.

Giữ tiền không đồng nghĩa với việc từ chối mọi cuộc vui hay luôn chọn món rẻ nhất. Bạn vẫn có thể mua thứ mình thích và chi tiền cho những trải nghiệm đáng giá. Điều quan trọng là biết mình đang chi tiêu cho điều gì, đồng thời dành một phần thu nhập cho tương lai.