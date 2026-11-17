Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người bệnh tên Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1947, giới tính: nam, địa chỉ: 141/35/2 Tám Danh, phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Vào lúc 20 giờ 35 phút, ngày 31/10/2026, người bệnh nhập viện và điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở Sài Gòn, trước đó người bệnh đã điều trị tại Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở Sài Gòn, với chẩn đoán viêm phổi - Lao phổi Xpert (+), được cho xuất viện vào buổi sáng cùng ngày. Cách nhập viện 1 giờ, người bệnh thấy chóng mặt ho khan, mệt mỏi, được người dân đưa vào khoa cấp cứu nhập viện lại.

Người bệnh nhập viện vì ho khan. Tiền căn lao phổi mới phát hiện, người bệnh diễn tiến suy hô hấp, ngưng tim được hồi sức thành công, nhập ICU với tình trạng mê, thở máy, huyết áp tụt phụ thuộc vận mạch. Diễn tiến huyết áp không đáp ứng với vận mạch, người bệnh ngưng tim hồi sức không thành công. Người bệnh tử vong lúc 8 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2026.

Nhận dạng người bệnh: Người bệnh cao 1m67, tóc hói đầu, khuôn mặt móm, sống mũi thẳng, thể trạng: gầy, nước da ngăm đen, có vết bạch tạng sau bắp chân phải tròn khoảng 4 cm.

Tình trạng hiện tại của người bệnh: Đã tử vong.

Ai là thân nhân của người bệnh trên đề nghị liên hệ gấp với Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số điện thoại: (028) 38216589 (số nội bộ: 244).