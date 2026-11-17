Hóa giải bất đồng từ những việc tưởng chừng nhỏ

Bà Nguyễn Thị Minh, Chi hội trưởng Chi hội nông dân, thành viên Tổ hòa giải thôn Hương Hải 1, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội đã công tác tại thôn gần 10 năm, tham gia các hoạt động ở cơ sở. Bà Minh đã tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và trực tiếp tham gia giải quyết nhiều mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh, Chi hội trưởng Chi hội nông dân, thành viên Tổ hoà giải thôn Hương Hải 1, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội chia sẻ về câu chuyện hòa giải. Ảnh: Công Phương

Theo bà Minh, những tranh chấp ở khu dân cư thường bắt nguồn từ các vấn đề rất gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày. Có khi bất đồng về ranh giới đất đai, có khi liên quan đến việc xây dựng nhà, sử dụng diện tích tiếp giáp giữa các hộ gia đình. Nếu không được giải quyết kịp thời, những chuyện nhỏ cũng có thể khiến hàng xóm mất đi sự gắn bó vốn có.

Bà nhớ có trường hợp hai gia đình xây dựng nhà ở liền kề phát sinh tranh chấp liên quan đến việc mở cửa sổ. Gia đình đang xây nhà có ý định mở cửa sổ nhìn sang phần đất của nhà bên cạnh, trong khi hộ liền kề không đồng ý. Quan điểm của hai bên khác nhau khiến không khí giữa các gia đình trở nên căng thẳng.

Khi tiếp nhận vụ việc, bà Minh cùng các thành viên tham gia hòa giải đã đến gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của từng gia đình, đồng thời giải thích những quy định liên quan đến việc xây dựng nhà ở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ liền kề.

Sau khi được phân tích, gia đình có ý định mở cửa sổ đã hiểu vấn đề và đồng ý không thực hiện phương án này. Nhờ đó, bất đồng được giải quyết, hai gia đình tránh được những va chạm kéo dài trong quá trình sinh sống.

Bảo vệ tình cảm gia đình, tránh để trẻ em bị tổn thương

Không chỉ tham gia giải quyết những tranh chấp giữa các hộ dân, bà Minh còn trực tiếp hòa giải nhiều trường hợp bất hòa trong quan hệ vợ chồng. Trong đó, có những câu chuyện không bắt nguồn từ vấn đề kinh tế hay những mâu thuẫn lớn, mà xuất phát từ sự thiếu thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

Bà kể về một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt: người chồng đã có con riêng với người vợ trước, còn người vợ hiện tại cũng có con riêng. Trong cuộc sống chung, đôi khi chỉ từ những lời nói, cách ứng xử chưa phù hợp liên quan đến con riêng của mỗi người mà hai vợ chồng nảy sinh tranh cãi, thậm chí xảy ra xô xát.

Theo bà Minh, đây là vấn đề nhạy cảm bởi người lớn có thể chỉ nghĩ đó là chuyện bất đồng nhất thời, nhưng những lời nói và hành động thiếu kiềm chế lại dễ khiến trẻ nhỏ bị tổn thương. Trẻ em không có lỗi trong hoàn cảnh hôn nhân của cha mẹ, vì vậy các em cần được yêu thương, đối xử công bằng và có một môi trường gia đình an toàn.

Khi tham gia hòa giải, bà cùng các thành viên trong tổ hòa giải đã lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, phân tích để hai vợ chồng hiểu rằng khi đã quyết định chung sống, mỗi người cần có trách nhiệm vun đắp gia đình, tôn trọng và chia sẻ với hoàn cảnh của nhau. Đặc biệt, không để những khác biệt trong quan hệ con chung, con riêng trở thành nguyên nhân gây ra những tổn thương cho trẻ.

Bà cũng giải thích về quyền của phụ nữ, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và những quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. Theo bà, dù mâu thuẫn xuất phát từ nguyên nhân gì, việc đánh cãi, xúc phạm hay có hành vi bạo lực trong hôn nhân đều không thể xem là chuyện riêng để bỏ qua.

“Các cháu nhỏ không có lỗi. Người lớn đã đến với nhau thì phải yêu thương, chia sẻ và cùng có trách nhiệm với con cái. Không thể vì những bất đồng của cha mẹ mà để trẻ bị tổn thương”, bà Minh chia sẻ.

Từ những phân tích, vận động của tổ hòa giải, hai vợ chồng dần hiểu và thay đổi cách ứng xử. Người chồng đã quan tâm, đối xử tốt hơn với con riêng của vợ, những bất đồng trước đó cũng được tháo gỡ. Không khí gia đình từng bước ổn định, các thành viên có sự thấu hiểu và gắn kết hơn.

Theo bà Minh, gần 10 năm tham gia công tác ở thôn, bà nhận thấy mỗi vụ việc đều có những nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, người làm công tác hòa giải phải biết lắng nghe, tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện trước khi đưa ra lời khuyên. Đặc biệt, với những vấn đề liên quan đến quan hệ gia đình, cần có sự khéo léo, tế nhị để người trong cuộc không cảm thấy bị phán xét hay áp đặt.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung cho biết, Tổ hòa giải thôn Hương Ngải 1 đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Các thành viên tổ hòa giải gần gũi với người dân, kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lựa chọn cách vận động, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp. Qua đó, nhiều bất đồng được giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần củng cố tình đoàn kết trong nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.