Chỉ nặng 700 gram khi chào đời ở tuần thai thứ 27, bé L.M.C, con của chị Đào Thị Ánh ở xã Gia Phú là trường hợp trẻ sinh non có tuổi thai và cân nặng thấp nhất từng được nuôi sống tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Ngay sau sinh, bé rơi vào tình trạng suy hô hấp rất nặng do phổi và các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng.

Tháng 10/2026, sau 70 ngày được các y, bác sĩ Khoa Điều trị sơ sinh chăm sóc, điều trị tích cực, bé L.M.C đủ điều kiện xuất viện khi cân nặng đạt 1,8 kg, có thể tự thở, ăn tốt và sức khỏe ổn định. Đến nay, em bé đã 3 tháng tuổi và nặng 5,5 kg. Sự lớn lên từng ngày của bé là niềm hạnh phúc lớn lao đối với gia đình, đồng thời ghi dấu sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sinh non.

Chị Đào Thị Ánh chia sẻ: “Nhờ sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, sức khỏe bé dần tiến triển. Ngày con đạt 1,8 kg và được trở về nhà là niềm hạnh phúc lớn đối với cả gia đình. Chúng tôi luôn biết ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa”.

Đầu năm 2026, Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cũng điều trị thành công một trường hợp khác là bé C.A.T, chào đời khi mới 26 tuần thai, chỉ nặng 800 gram. Trong 59 ngày điều trị, bé phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như: suy hô hấp nặng, nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn đông máu, hạ thân nhiệt và tồn tại ống động mạch. Nhờ được chăm sóc, điều trị tích cực, bé đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và đủ điều kiện xuất viện.

Mỗi em bé sinh non được cứu sống là một hành trình vượt qua thử thách với những diễn biến và khó khăn riêng. Đằng sau niềm hạnh phúc của mỗi gia đình khi được đón con trở về là những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của những người thầy thuốc.

Tại Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, trung bình mỗi năm, các y, bác sĩ chăm sóc và điều trị gần 300 trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân. Bác sĩ Chuyên khoa I Lương Thị Lệ Quyên - Trưởng khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cho biết: “Việc chăm sóc trẻ sinh non có tuổi thai thấp, cân nặng rất nhẹ là thách thức lớn đối với đội ngũ y tế, bởi khi chào đời, các cơ quan, đặc biệt là hệ hô hấp, chưa phát triển hoàn thiện, trẻ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng. Vì vậy, quá trình điều trị đòi hỏi sự theo dõi liên tục, phối hợp nhiều phương pháp chuyên môn và sự kiên trì, tỉ mỉ, trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng”.

Mỗi bệnh nhi được bác sĩ xây dựng phương án chăm sóc phù hợp, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, từ hô hấp, thân nhiệt đến khả năng dung nạp dinh dưỡng và tăng trưởng. Những tiến triển dù nhỏ trong từng ngày đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phục hồi của trẻ. Bên cạnh đó, nhân viên y tế còn hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, chủ động phối hợp trong quá trình điều trị và chuẩn bị kiến thức cần thiết khi trẻ về nhà.

Không dừng ở điều trị, giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy kịch sau sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh còn chú trọng theo dõi sức khỏe lâu dài của trẻ sau xuất viện. Các bác sĩ duy trì liên hệ với gia đình để nắm tình hình sức khỏe trẻ, kịp thời tư vấn. Đặc biệt, bệnh viện đã tổ chức chương trình khám, tư vấn và tái khám miễn phí cho các em bé sinh non từng điều trị tại đây.

Tại chương trình, trẻ được khám sức khỏe tổng quát, đánh giá các chỉ số phát triển thể chất; tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng và hướng dẫn cha mẹ nhận biết những dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ đồng thời đánh giá nguy cơ như: chậm phát triển, rối loạn hô hấp, bệnh lý võng mạc…; hướng dẫn chế độ chăm sóc, tiêm chủng và lịch tái khám phù hợp với từng trẻ.

Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17/11) là dịp để cộng đồng quan tâm hơn đến những em bé chào đời khi chưa đủ tháng, đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế và gia đình trong hành trình chăm sóc các em. Với trẻ sinh non, hành trình lớn lên có thể bắt đầu bằng nhiều thử thách, nhưng bằng trình độ chuyên môn vững vàng và sự tận tâm, những người thầy thuốc tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang lặng thầm chăm sóc, nâng đỡ những mầm sống non tháng, để các em có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh.