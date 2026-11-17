Niềm vui hội ngộ giữa những gia đình có trẻ sinh non và y, bác sĩ đã từng đồng hành điều trị, chăm sóc.

Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai tổ chức gặp mặt các gia đình có trẻ sinh non từng được điều trị tại bệnh viện. Tại buổi gặp mặt, các bác sĩ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc trẻ sinh non, tập trung vào phương pháp Kangaroo, chăm sóc da kề da, nuôi con bằng sữa mẹ và theo dõi sức khỏe sau xuất viện. Hai chuyên đề được giới thiệu gồm: “Chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp Kangaroo tại Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai - Giải pháp và thách thức” và “Đồng hành cùng trẻ sinh non sau xuất viện - Những điều cha mẹ cần biết để con phát triển khỏe mạnh”.

Trao quà cho các em bé sinh non đã điều trị tại viện.

Các gia đình có trẻ sinh non đã bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm, khó khăn trong quá trình chăm sóc con, từ những ngày đầu điều trị tại bệnh viện đến khi về nhà. Những câu chuyện thực tế không chỉ lan tỏa nghị lực của các em bé sinh non mà còn là dịp để các gia đình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nhận được sự tư vấn trực tiếp từ đội ngũ y tế.

Dịp này, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai trao 23 phần quà cho các gia đình có trẻ sinh non, góp phần chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để cha mẹ kiên trì đồng hành cùng con.

Bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ.

Cùng với hoạt động truyền thông, tư vấn, tại Khoa Điều trị sơ sinh, bệnh viện tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho trẻ sinh non như đo chiều cao, cân nặng, khám sức khỏe tổng quát. Qua đó, giúp đánh giá tình trạng sức khỏe, theo dõi quá trình phát triển và kịp thời tư vấn cho cha mẹ cách chăm sóc trẻ phù hợp.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa sinh non, chăm sóc và theo dõi trẻ sau xuất viện; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhân viên y tế, giúp trẻ sinh non có điều kiện phát triển khỏe mạnh, toàn diện.