Phong đòi nợ 100 triệu đồng, tình cũ xin trả góp mỗi tháng 5 triệu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 Xóm nhỏ, Phong (Hà Thành) chạm mặt Duyên (Thùy Dương) tại công ty nơi anh đến phỏng vấn thử việc. Đây cũng chính là người yêu cũ từng cầm của Phong 100 triệu đồng rồi mất liên lạc.

Không né tránh chuyện quá khứ, Phong thẳng thắn yêu cầu Duyên hoàn trả số tiền đã vay. Tuy nhiên, thay vì thanh toán toàn bộ khoản nợ, Duyên chỉ đưa trước 7 triệu đồng và đề nghị trả dần 5 triệu đồng mỗi tháng vào kỳ nhận lương.

Cách giải quyết của Duyên khiến Phong không khỏi ngán ngẩm. Với số tiền còn lại lên tới 93 triệu đồng, nếu trả đều 5 triệu đồng mỗi tháng, cô sẽ phải mất gần 19 tháng mới thanh toán hết khoản nợ.

Liệu Phong có chấp nhận phương án trả góp kéo dài của người yêu cũ hay tiếp tục yêu cầu Duyên tìm cách trả tiền sớm hơn?

Trâm khó chịu vì bà Phẩm chăm sóc bố, bất ngờ nhận lời mời từ Phong

Ở một diễn biến khác, bà Phẩm (Thanh Tú) tiếp tục mang cháo đỗ xanh sang chăm sóc ông Đô (NSƯT Hoàng Hải). Không chỉ quan tâm đến sức khỏe của ông, bà còn nhắc nhở Trâm (Lê Lưu Ly) nên chú ý đến việc chăm sóc bố đúng cách hơn.

Những lời góp ý của bà Phẩm khiến Trâm cảm thấy khó chịu. Cô không muốn bà chủ trọ tiếp tục mang đồ ăn sang cho bố mình và khẳng định sẽ tự tay nấu cháo để chăm sóc ông.

Nhận thấy thái độ của con gái, ông Đô đành lên tiếng đề nghị bà Phẩm từ nay không cần mang đồ ăn sang nữa. Tuy nhiên, khi nghe Trâm định nấu cháo gà, bà Phẩm lại tỏ ra nghi ngờ khả năng nấu nướng của cô, thậm chí lo rằng món ăn có thể khiến ông Đô bị ngộ độc.

Mối quan hệ giữa Trâm và bà Phẩm vì thế tiếp tục xuất hiện những tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước.

Dù gặp chuyện không vui ở nhà, Trâm vẫn đón nhận tin tốt khi chính thức có được công việc mới nhờ sự giới thiệu của Phong. Trong lúc cô vừa chuẩn bị xong bát mì tôm để ăn tạm, điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phong rủ đi ăn đêm.

Lời mời xuất hiện đúng lúc khiến Trâm bất ngờ, đồng thời gợi mở những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa hai người.

Phong sẽ giải quyết khoản nợ với Duyên ra sao? Trâm có đồng ý lời mời đi ăn đêm của anh? Những tình tiết này được hé lộ trong tập 18 Xóm nhỏ, phát sóng lúc 21h ngày 16/11 trên VTV1.

Nguồn: VFC