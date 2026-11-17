Bệnh nhi là bé gái, chào đời khi thai được 39 tuần 6 ngày, cân nặng 3kg tại nhà ở phường Thuận An, TP Huế. Thời điểm sinh, nước ối có màu xanh đậm. Sau khi chào đời, trẻ tím tái toàn thân, da, móng và dây rốn đều nhuộm phân su.

Đội ngũ y bác sĩ theo dõi liên tục 24/24 giờ, cùng những điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhi.

Sau khi được sơ cứu tại tuyến cơ sở, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp tiếp tục diễn tiến nặng nên bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận dịch phân su qua ống nội khí quản, phổi tổn thương lan tỏa. Trong 24–48 giờ đầu đời, trẻ xuất hiện tình trạng toan hô hấp mất bù, không đáp ứng với phương thức thở máy thông thường.

Các cơn tăng áp động mạch phổi liên tiếp, kèm giảm oxy máu, nhịp tim chậm và tụt huyết áp khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, trẻ còn bị nhiễm trùng huyết sơ sinh, rối loạn đông máu và tổn thương thận cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bé gái sơ sinh đã hồi phục kỳ diệu sau những ngày được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước diễn biến phức tạp, ê-kíp điều trị quyết định chuyển sang phương pháp thở máy rung tần số cao, sử dụng surfactant qua nội khí quản, kết hợp thuốc hỗ trợ tuần hoàn và kiểm soát tăng áp động mạch phổi. Song song đó, trẻ được điều trị nhiễm trùng, điều chỉnh rối loạn đông máu, theo dõi sát chức năng thận và cân bằng dịch.

Nhờ các biện pháp hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhi từng bước được cải thiện. Huyết động dần ổn định, chức năng thận phục hồi, nhu cầu oxy giảm.

Sau 7 ngày điều trị, trẻ ngừng thuốc giãn mạch phổi, chuyển từ thở máy rung tần số cao sang thở máy thông thường. Đến ngày thứ 8, bệnh nhi được ngừng thuốc trợ tim, vận mạch. Ngày thứ 9, trẻ được rút nội khí quản, chuyển sang hỗ trợ hô hấp không xâm nhập.

Đến ngày điều trị thứ 10, bệnh nhi cai máy thở, chỉ còn cần hỗ trợ oxy qua ngạnh mũi. Đặc biệt, sau 12 ngày, trẻ tỉnh táo, da môi hồng, tự thở êm, tuần hoàn và chức năng thận ổn định, được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Theo các bác sĩ, hội chứng hít phân su là tình trạng nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng, dẫn đến tăng áp động mạch phổi và suy tuần hoàn. Những trường hợp nặng đòi hỏi phải được phát hiện sớm, chuyển đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức chuyên sâu và can thiệp kịp thời.