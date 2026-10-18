Suốt hơn nửa thế kỷ, người thân vẫn chờ đợi. Những người từng biết rõ câu chuyện năm xưa ngày càng ít đi, vì vậy việc tìm kiếm và thu thập thông tin lúc này là hết sức cấp thiết. Sự chia sẻ của cộng đồng không chỉ giúp một gia đình tìm lại người thân mà còn góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trả lại tên tuổi và nơi yên nghỉ cho những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.Gia đình xin trân trọng cảm ơn mọi sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Mọi thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Lập và địa điểm “Đông ngã ba Lộc Tấn 1 km”, xin vui lòng liên hệ: Anh Phạm Văn Nhưng – đại diện gia đình. Địa chỉ: xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0984 306 289.