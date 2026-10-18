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Sáng ngời thiên thu

Giác ngộ
Gốc

Cha là cha của con xưa

Từ vô lượng kiếp ân thừa ngàn sau

Mỗi đời thấm đậm dạt dào

Tình sâu nghĩa nặng muôn màu thời gian.

Cha là nguồn sử Long Quân

Dẫn con lên núi chí hùng ngân vang

Mênh mông vô tận bạt ngàn

Trời cao thăm thẳm vô vàn tình cha.

Mẹ là biển rộng bao la

Vòng tay trìu mến ngọc ngà thần tiên

Cho con ánh mắt thương hiền

Thiêng liêng hạnh phúc bên triền tuổi thơ.

Mẹ là nguồn sử Âu Cơ

Cho con dòng sữa ước mơ tuôn trào

Ngàn năm mây trắng bay cao

Ngàn năm tình mẹ ngọt ngào lòng con.

Thương ơi! Năm tháng phai mòn

Bóng cha dáng mẹ nét son muôn đời

Thương ơi! Năm tháng dần trôi

Ân cha nghĩa mẹ... sáng ngời thiên thu.

Trần Quê Hương/Nguyệt san Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/sang-ngoi-thien-thu-post81237.html