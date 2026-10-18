Sáng ngời thiên thu

Giữa tháng 10-2026 vừa qua, tôi tình cờ đọc bài viết “Thượng tướng Lê Quang Hòa, Tổng biên tập phát triển lên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Hành trình đổi mới” đăng trên Báo Quân đội nhân dân ngày 18-10-2021. Những dòng viết về vị tướng năm xưa khiến tôi bồi hồi nhớ lại ông, những người đồng đội của ông và đặc biệt là ba tôi - Đại tá Nguyễn Tam Điện (1930-1999), người từng có nhiều năm công tác tại Tổng Thanh tra Quân đội (nay là Thanh tra Bộ Quốc phòng).