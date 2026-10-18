Sáng ngời thiên thu
Cha là cha của con xưa
Từ vô lượng kiếp ân thừa ngàn sau
Mỗi đời thấm đậm dạt dào
Tình sâu nghĩa nặng muôn màu thời gian.
Cha là nguồn sử Long Quân
Dẫn con lên núi chí hùng ngân vang
Mênh mông vô tận bạt ngàn
Trời cao thăm thẳm vô vàn tình cha.
Mẹ là biển rộng bao la
Vòng tay trìu mến ngọc ngà thần tiên
Cho con ánh mắt thương hiền
Thiêng liêng hạnh phúc bên triền tuổi thơ.
Mẹ là nguồn sử Âu Cơ
Cho con dòng sữa ước mơ tuôn trào
Ngàn năm mây trắng bay cao
Ngàn năm tình mẹ ngọt ngào lòng con.
Thương ơi! Năm tháng phai mòn
Bóng cha dáng mẹ nét son muôn đời
Thương ơi! Năm tháng dần trôi
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/sang-ngoi-thien-thu-post81237.html