Bưởi đào Lập Lễ - Sắc hồng nhẹ nhàng tô điểm cho mùa Thu

Cứ vào mùa Thu, gần đến rằm tháng 8 khắp các khu vườn của thôn Lập Lễ (xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) đều rực lên sắc vàng của bưởi.

Cây bưởi đào xuất hiện ở vùng đất Thanh Hồng (Thanh Hà, Hải Dương cũ) từ khoảng 60 năm trước do những lái buôn trong làng Lập Lễ mua giống nơi xa về trồng.

Sau khi sáp nhập cấp xã, hợp nhất cấp tỉnh, bưởi đào trở thành đặc sản của Hà Đông (Hải Phòng).

Sau nhiều năm ươm trồng, xã Thanh Hồng hiện có 130 ha bưởi đào, trong đó có hàng chục ha đã được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. Sản lượng vụ bưởi năm nay đạt gần 4.500 tấn, tăng gần 10% so với vụ trước.

Bưởi đào Lập Lễ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và được chọn là sản phẩm đặc trưng của xã Thanh Hồng trước đây, nay là xã Hà Đông. Năm 2022, nông sản này được đánh giá đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ khi có 15 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

Bưởi Lập Lễ không mang hình quả lê như bưởi Năm Roi hay da xanh, mà có hình tròn đầy, to hơn bưởi Diễn, khi chín vỏ hơi chuyển sang màu vàng. Cùi và múi bưởi khi chín có màu hồng đào đẹp mắt, nên thường được gọi là bưởi đào.

Quả bưởi có mùi thơm dịu, vị ngọt thanh thoảng chút hương đào. So với vị ngọt đậm của bưởi Diễn và bưởi da xanh, bưởi Lập Lễ ngọt thanh hơn, có vị chua rất nhẹ, phảng phất mùi thơm. Và so với vị chua của bưởi Năm Roi, bưởi Lập Lễ lại ngọt dịu hơn.

Đây còn là loại cây có năng suất rất cao. Một cây lâu năm (10-20 năm tuổi) có thể cho từ 500 đến 800 quả, thậm chí gần 1.000 quả mỗi vụ, thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 7 đến cuối năm.

Theo nhiều người dân nơi đây, chăm sóc bưởi không vất vả như nhiều giống cây khác. Trừ thiên tai bất khả kháng, còn cây bưởi thường rất khỏe và ít sâu bệnh. Cây bưởi càng lâu năm càng cho nhiều quả. Bình quân mỗi năm bưởi đào ở Hà Đông cho thu hoạch khoảng 2.200 tấn, nông dân thu lãi khoảng 20 tỷ đồng

Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, bưởi đào Lập Lễ có đầu ra tương đối ổn định. Từ tháng 7 hàng năm, khi bước vào vụ thu hoạch, thương lái từ nhiều nơi tìm đến tận vườn thu mua, đưa sản phẩm đến các thị trường như Quảng Ninh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng bưởi, hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Hồng đã ký hợp đồng với hợp tác xã Nông nghiệp sạch Nam Vũ (Liên Mạc) để bao tiêu sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường sang các địa phương lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Giá tại vườn đối với bưởi đào loại ngon hiện khoảng 12.000-13.000 đồng/quả, loại trung bình khoảng 10.000 đồng/quả.

Để nâng cao chất lượng bưởi đào, ngành nông nghiệp huyện Thanh Hà thường xuyên phối hợp các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn người dân chăm sóc và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trên vườn bưởi.

Thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp với người dân triển khai các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đến nay, toàn xã có 40 ha bưởi đào được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và 15 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao giá trị đặc sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Mang lại hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho người dân xã Thanh Hồng, những vườn bưởi đào đã góp phần đáng kể vào thành công chương trình nông thôn mới của địa phương, không chỉ là cây trồng đem lại thu nhập mà còn mở ra triển vọng phát triển du lịch sinh thái vườn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hải Phòng.

Đến đây trong khoảng từ tháng Tám đến tháng Mười, du khách sẽ được hòa mình vào vườn bưởi xanh mát với những tán cây lớn, với những trái bưởi lớn nặng trĩu trên cành tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc mà đầy sức sống.

Du khách có thể đi dạo dưới tán cây, trực tiếp thu hoạch quả, hoặc chỉ đơn giản là hít hà bầu không khí ngát hương thơm của những chùm hoa bưởi trắng muốt trên cành đang chờ đậu quả.

Thăm những vườn bưởi trĩu cành cũng là ngắm nhìn thành quả lao động cả năm của người dân Lập Lễ, những con người luôn nâng niu, gìn giữ loại cây ăn quả đặc sắc này./.