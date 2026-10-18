Giới thiệu các tác phẩm ký họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 20/10

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM (bìa trái),cùng đoàn công tác tham quan triển lãm tác phẩm ký hoạ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng của Họa sĩ Đặng Ái Việt (thứ 2 từ trái sang)

Ngày 18/10, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, cùng đoàn cán bộ Hội LHPN phường Thủ Đức đến tham quan triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng - Hành trình tìm Mẹ - của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Triển lãm diễn ra tại cơ sở II Hội Mỹ thuật TPHCM (số 1 Einstein, phường Thủ Đức, TPHCM).

Diễn ra từ ngày 16 đến 26/10, triển lãm giới thiệu 153 tác phẩm, gồm 100 bức ký họa màu nước mới được thực hiện từ năm 2024, 5 bức tranh sơn dầu và 48 bản in từ bộ tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng được họa sĩ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2024.

Theo họa sĩ Đặng Ái Việt, 100 bức ký họa mới được thực hiện sau sự kiện "Tâm họa tri ân" nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2024. Các tác phẩm khắc họa chân dung những Mẹ Việt Nam Anh hùng từ Thanh Hóa trở vào các tỉnh, thành phía Nam.

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, cùng đoàn cán bộ Hội LHPN phường Thủ Đức đến tham quan triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng - Hành trình tìm Mẹ và chụp ảnh cùng hoạ sĩ Đặng Ái Việt.

Bà Trịnh Thị Thanh cho biết, triển lãm mang ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ phụ nữ hôm nay, góp phần lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bà cũng bày tỏ sự khâm phục trước sự bền bỉ, tâm huyết và tấm lòng tri ân của họa sĩ Đặng Ái Việt trong hành trình ghi lại chân dung các Mẹ.

Thông qua những tác phẩm hội họa giàu cảm xúc, triển lãm không chỉ lưu giữ hình ảnh các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn nhắc nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ngày 18/10, Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp, TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026), 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và lễ ra quân "Tháng cùng phụ nữ hành động" năm 2026.

Bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (bìa trái) và bà Chu Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp, TPHCM, trao công nhận hội viên danh dự.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như ôn lại truyền thống; phát động thi đua hưởng ứng "Tháng cùng phụ nữ hành động"; trao quà tri ân các nữ lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ và chúc mừng nữ doanh nhân trên địa bàn phường. Dịp này, Hội cũng tổ chức kết nạp hội viên danh dự, hội viên mới; ra mắt Câu lạc bộ Nam giới thúc đẩy bình đẳng giới và trao bảng cam kết hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự chung tay của Hội LHPN phường cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua vận động, kết nối các nguồn lực xã hội, Hội đã trao 12 suất học bổng cho học sinh kèm xe đạp, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Hội cũng trao hỗ trợ 3 trẻ em mắc bệnh ung thư, mỗi em 3 triệu đồng; trao 10 suất hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 20 phần quà cho phụ nữ khó khăn.

BTC trao quà từ chương trình Mẹ đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì các chương trình đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong quý IV/2026, Hội trao hỗ trợ 4 trẻ mồ côi với tổng kinh phí 12 triệu đồng; hỗ trợ 1 trẻ em thông qua chương trình Volcano và 1 trẻ em thông qua Chi hội Nữ doanh nhân, mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Hai suất học bổng khuyến học, tổng trị giá 2 triệu đồng, do Ban Liên lạc Nữ tù kháng chiến hỗ trợ, cũng được trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt.

Lễ kết nạp hội viên mới.

Đối với chương trình mẹ đỡ đầu, Hội tiếp tục duy trì đỡ đầu trọn đời cho 2 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao hỗ trợ quý IV cho 2 trường hợp với tổng kinh phí 6 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động nhân dịp 20/10, Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp tiếp tục khẳng định vai trò kết nối nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn trong hoạt động Hội.

Hội LHPN phường An Phú Đông, TPHCM cũng vừa tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại chuỗi chương trình, Hội đã trao nhiều phần quà thiết thực cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Huỳnh Kim Loan, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông, Chủ tịch Hội LHPN phường (thứ 2 từ trái qua) cùng các cán bộ Hội trò chuyện, động viên chị Hoanh (thứ 2 từ phải qua).

Một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình là Hội LHPN phường đã kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ một hội viên nguồn vốn 30 triệu đồng, vay trong 2 năm, không lãi suất để khởi nghiệp. Đó là chị Phạm Thị Hoanh (46 tuổi, ở khu phố 29, phường An Phú Đông). Hoàn cảnh gia đình chị Hoanh khó khăn và đang chăm sóc mẹ ruột 80 tuổi và 2 cháu nhỏ. Chị Hoanh cho biết sẽ tận dụng nguồn vốn thật hiệu quả. Trước mắt, chị mua máy pha cà phê, máy ép trái cây và một xe bán cà phê về khởi sự kinh doanh, cải thiện thu nhập.

Theo bà Huỳnh Kim Loan, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Đông, TPHCM, cho biết: Mặt bằng do chi hội tìm thuê cho chị Hoanh khá rộng. Khi quán hoạt động ổn định, Hội sẽ hỗ trợ xây dựng kệ hàng và kết nối các nguồn nông sản sạch là sản phẩm khởi nghiệp của các chị em khác để chị Hoanh bán thêm.

BTC trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với "Tháng cùng phụ nữ hành động" năm 2026, Hội LHPN phường An Phú Đông kêu gọi các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng Hội triển khai nhiều hoạt động gắn với công tác bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nổi bật là các nội dung như: Hỗ trợ ít nhất 3 phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn; tổ chức ít nhất 1 hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh số, kỹ năng bán hàng cho phụ nữ có nhu cầu; giới thiệu, hỗ trợ phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp theo Đề án 2415 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035"; nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả tại địa phương.