Phường Cửa Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá thông qua livestream 'Ký ức Hà Nội'

Livestream “Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc” được tổ chức tại biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm thông tin, chương trình thuộc chuỗi hoạt động “Salon âm nhạc thính phòng - Tiếng vọng di sản”, với sự tham gia của nhạc sĩ Dương Thụ nhằm hướng tới phát huy giá trị di sản văn hóa, lan tỏa tình yêu Hà Nội và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp không gian kiến trúc biệt thự mang dấu ấn lịch sử với hình thức truyền thông trực tuyến trên các nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, di sản kiến trúc và nghệ thuật biểu diễn, từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa có giá trị sáng tạo, sức lan tỏa và khả năng kết nối với các hoạt động dịch vụ, du lịch văn hóa.

Các nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng của Việt Nam biểu diễn tại chương trình. Ảnh: PV

Bà Trịnh Ngọc Trâm khẳng định, thông qua chương trình, phường Cửa Nam tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số, xây dựng các không gian văn hóa sáng tạo, phát huy lợi thế của khu vực trung tâm Thủ đô, đồng thời nghiên cứu kết nối hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và truyền thông số với phát triển kinh tế đêm. Chương trình kỳ vọng góp phần tạo thêm sức sống cho các không gian văn hóa của phường, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các đơn vị sáng tạo, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại chương trình, các nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng của Việt Nam: Pianist Lưu Hồng Quang, nghệ sĩ Cảnh Trần, Phương Thảo, Lan Quỳnh, Trường Linh, Nguyễn Công Vinh... đã trình diễn các tác phẩm khí nhạc cổ điển, trích đoạn các vở Opera kinh điển và những ca khúcViệt Nam tiêu biểu của thế kỷ 20 được thính phòng hoá qua sự biên tập, biến hoá tài tình của nhạc sĩ Dương Thụ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long chúc mừng nhạc sĩ Dương Thụ và các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: PV

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 ngày 22-02-2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết của Đảng ủy phường Cửa Nam, chương trình “Salon âm nhạc thính phòng - Tiếng vọng di sản” đã được tổ chức định kỳ hàng tháng. Sự thành công của livestream “Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc” là số thứ 10 “Salon âm nhạc thính phòng - Tiếng vọng di sản” vang lên tại biệt thự cổ 49 Trần Hưng Đạo. Điều này một lần nữa khẳng định “Salon Âm nhạc thính phòng - Tiếng vọng di sản” không chỉ là những đêm trình diễn, đó còn là hành trình đưa âm nhạc trở về với di sản, để nghệ thuật hòa vào đời sống, và để mỗi khán giả được chạm tới vẻ đẹp sâu lắng của Thủ đô.