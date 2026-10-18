Vĩnh Long phục hồi hệ sinh thái rừng, gắn với phát triển du lịch

Rừng phòng hộ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long bảo vệ bờ biển, đất sản xuất của người dân (Ảnh: MINH KHỞI)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, việc triển khai các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ khu vực ven biển; tài trợ khôi phục, bảo vệ rừng của tổ chức Oxfam Anh; xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước ở Thạnh Phú… diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ được khôi phục, tạo môi trường trú ngụ, sinh sản lý tưởng cho các loài động, thực vật, thủy-hải sản.

Trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũ phê duyệt dự án đầu tư khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Khánh, xã Long Thành, với mục tiêu khôi phục và phát triển rừng, tái tạo sự đa dạng của hệ sinh thái rừng ngập mặn, phục vụ phát triển du lịch sinh thái.

Khu bảo tồn rừng đước Long Khánh, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: MINH KHỞI)

Khu bảo tồn rừng ngập mặn xã Long Thành có diện tích 650ha, gồm các loại cây đước, mắm, cốc, giá, chà là. Trong đó, có hơn 150ha rừng đước nguyên sinh được người dân, lực lượng kiểm lâm chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chỉ duy nhất khu bảo tồn rừng ngập mặn Long Khánh còn tồn tại hệ sinh thái rừng đước lâu năm, nguồn đa dạng sinh học quý giá, với nhiều loại động vật quý hiếm như, kỳ đà, rắn hổ mang, chồn, sóc, với hàng chục loài chim hoang dã cư trú, sinh sản.

Nhiều năm qua, xã Mỹ Long phủ xanh hơn 700ha rừng bần ven sông, ven biển và cồn mới nổi. Việc trồng mới 300ha rừng bần tại Cồn Nạng đã giúp cho quá trình bồi lắng phù sa tự nhiên diễn ra nhanh, nguồn lợi hải sản dồi dào.

Ông Phạm Văn Sánh, người dân xã Mỹ Long cho biết, nhờ diện tích rừng bần được trồng mới, các loại thủy, hải sản như cua biển, nghêu cám xuất hiện ngày càng nhiều ở các bãi bồi ven sông, cồn mới nổi. Bên cạnh đó, quần thể ong mật xuất hiện khá đông dưới các tán rừng bần, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập nhờ nghề săn tìm mật ong ở khu vực Cồn Nạng, các bãi bần ven sông, ven biển.

Tại phường Trường Long Hòa, trước đây người dân chỉ có thể canh tác một vụ lúa, kết hợp một vụ dưa hấu, năng suất lúa bấp bênh, dưa hấu trồng thường bị thiệt hại do sương muối, gió biển. Tỉnh phối hợp cùng địa phương trồng rừng phòng hộ chắn sóng, bảo vệ bờ biển, khoảng 100ha đất nông nghiệp nơi đây được bố trí canh tác 2 màu, 1vụ lúa/năm.

Phường Trường Long Hòa cũng đã huy động hàng trăm tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, trồng rừng, phát triển du lịch biển. Đến nay, khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa trở thành điểm du lịch nổi tiếng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, hải sản tươi ngon.

Với mục tiêu ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái rừng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Ủy ban nhân dân phường đang tích cực phối hợp các sở, ngành mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ du lịch thực hành sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, phấn đấu ghi dấu ấn biển Ba Động là một điểm đến trong lành, đặc sắc với du khách gần xa.

Chim, cò cư trú, sinh sản tại các bãi sông, ven biển tại phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: MINH KHỞI)

Vài năm trở lại đây, nhiều loài chim, cò quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam đã bay đến cư trú, sinh sản nhiều cá thể trong khuôn viên chùa Khmer ấp Giồng Lớn, xã Đại An. Cò trắng cư trú với số lượng lớn, quanh năm nên người dân địa phương, khách tham quan gọi chùa Khmer ấp Giồng Lớn là chùa Cò.

Trong khuôn viên chùa Cò là nơi sinh sống của các loài chim, thú thuộc loài nguy cấp, quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam như cú lợn lưng xám, cò cổ rắn, điêng điểng, cò lạo Ấn Độ, giang sen, cò nhạn; cầy vòi hương, mèo rừng, rắn ráo, rắn ráo trâu, tắc kè, ếch giun…

Ngoài ra, chùa Cò xã Đại An còn có hệ thực vật phong phú với 70 loài thuộc 33 họ; trong đó 4 loài có tên trong Sách đỏ thế giới và Sách đỏ Việt Nam gồm thiết đinh lá bẹ, sao đen, xà cừ…

Theo ông Ngô Quốc Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại An, chùa Cò có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường, có thể phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, giáo dục và du lịch. Đây còn là ngôi chùa Khmer có lịch sử lâu đời, điểm tham quan du lịch nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã đề xuất với Trung ương đưa chùa Cò vào quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà chùa luôn tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ Phật tử, người dân sống chung quanh chùa Cò không săn bắn, bảo vệ các loài chim, cò quý hiếm, trồng thêm cây xanh kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề.