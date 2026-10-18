Khi đôi bàn tay bé xíu 'cất lời' tri ân

Các bé cùng nhau khoe những chậu hoa rực rỡ sắc màu do chính tay mình hoàn thiện để tặng bà, tặng mẹ nhân Ngày 20/10

Tháng 10 về mang theo những làn gió thu dịu ngọt và cả nhịp đập rộn ràng hướng về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại Phân hiệu số 1 Nguyễn Tư Giản - trường Mầm non Hoa Sen - phường Hồng Hà, Hà Nội, không khí những ngày này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Bước qua cánh cổng trường những ngày giữa tháng 10, người ta dễ dàng cảm nhận được bầu không khí sáng tạo náo nức đang lan tỏa khắp các lớp học. Dưới sự định hướng của các cô giáo, chuỗi hoạt động trải nghiệm chào mừng nNgày 20/10 tại đây không đơn thuần là giờ học tạo hình, mà đã trở thành một hành trình đánh thức cảm xúc và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

Từng góc lớp biến thành những "xưởng nghệ thuật thu nhỏ", nơi các thiên thần nhỏ miệt mài với từng chi tiết để tạo nên những món quà ý nghĩa. Quan sát các con, có thể bắt gặp trọn vẹn những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc qua từng góc trải nghiệm.

Các bé hào hứng tham gia hoạt động cùng cô tìm hiểu về ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 qua bức họa chân dung đầy cảm xúc.

Các lớp học mang đến muôn vàn sắc thái sáng tạo riêng biệt, phù hợp với tâm sinh lý từng lứa tuổi. Từ những đôi bàn tay khéo léo nắn nót từng nếp thiệp hoa 3D tinh xảo của khối Nhỡ, không gian trưng bày rực rỡ sắc cờ hoa ngoài trời của khối Bé, cho đến những tạo hình biểu tượng giàu cảm xúc của khối Nhà trẻ, tất cả đã cùng tạo nên một vườn hoa tri ân ngát hương, nơi tình cảm gia đình được nuôi dưỡng và thắp sáng tự nhiên trong từng khoảnh khắc học đường.

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, trẻ mầm non phải trải qua cả một quá trình rèn luyện bền bỉ: từ kỹ năng vận động tinh (cầm, nắm, cắt, dán, xâu chuỗi) cho đến tư duy thẩm mỹ và sự kiên nhẫn. Nhưng trên hết, điều giá trị nhất nằm ở bài học về lòng biết ơn.

Cô và trò say sưa phác họa chân dung người mẹ qua lăng kính tuổi thơ trong trẻo.

Trong suốt quá trình thực hiện, các cô giáo luôn lồng ghép những câu chuyện kể về đức hy sinh của người phụ nữ, về đôi bàn tay chai sần của bà sớm hôm chăm sóc, về giọt mồ hôi của mẹ sau mỗi giờ tan ca. Nhờ đó, mỗi nhát kéo, mỗi nếp gấp của trẻ không còn là thao tác kỹ thuật đơn thuần, mà là sự ký thác trọn vẹn của tình cảm gia đình thiêng liêng.

Khoảnh khắc ấm áp và xúc động khi các mẹ đến lớp, cùng cô và trò lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ bên bàn trưng bày đầy ắp yêu thương của con trẻ

Hoạt động trải nghiệm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này một lần nữa khẳng định phương châm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nơi việc bồi đắp tâm hồn và hình thành nhân cách được đặt lên hàng đầu. Những món quà dù còn chút vụng về, những nét vẽ dù còn đôi chỗ lem nhem, nhưng chắc chắn sẽ là món quà vô giá nhất sưởi ấm trái tim của những người bà, người mẹ trong ngày lễ đặc biệt này.