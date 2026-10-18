Thanh niên TP Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống, vươn mình trong thành phố mới

Tối 18/10, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất); qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn mình của tuổi trẻ Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn của chương trình là tổ khúc nghệ thuật “Thanh âm lên đàng” kết hợp trình chiếu phim tư liệu, tái hiện hành trình 70 năm hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thông qua những tiết mục nghệ thuật, chương trình đã khắc họa sinh động tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc và khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam, từ những năm tháng chiến tranh đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.

Các tiết mục ca múa tái hiện lại những năm tháng đấu tranh gian khó đến các phong trào tình nguyện hôm nay, tinh thần đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh để tuổi trẻ sẻ chia, chung sức vượt qua thử thách và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Qua từng thế hệ, mỗi thanh niên là một thanh âm riêng, cùng tạo nên bản giao hưởng vĩ đại của sức trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chặng đường 70 năm của Hội là hành trình được viết nên bằng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ thanh niên.

Từ phong trào “Năm xung phong” trong kháng chiến đến các phong trào tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp trong thời kỳ đổi mới, tuổi trẻ Thành phố luôn phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, sau khi TP Hồ Chí Minh hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng thanh niên Thành phố ngày càng đa dạng về thành phần, nghề nghiệp. Đây vừa là cơ hội mở rộng nguồn lực, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy thế mạnh của từng khu vực.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có hơn 1 triệu hội viên, 4 thành viên tập thể, 168 tổ chức Hội tại 168 phường, xã, đặc khu và 38 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Lê Tuấn Anh, trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 71 gương “Thủ lĩnh Thanh niên Thành phố tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2026. Đây là những cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào thanh niên, tích cực lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến vì cộng đồng.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026 cho anh Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Ban tổ chức trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; trong đó, 70 phần quà được trao trực tiếp tại buổi lễ và 130 phần quà còn lại sẽ được trao tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trong các hoạt động tiếp theo.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh cũng ra mắt công trình “Bản đồ số ứng phó triều cường TP Hồ Chí Minh”. Đây là công trình cung cấp thông tin về các điểm ngập, khu vực có nguy cơ ngập, giúp người dân chủ động ứng phó với triều cường; đồng thời phát huy vai trò của thanh niên tại 168 phường, xã, đặc khu trong việc cập nhật, phản ánh tình hình ngập nước trên địa bàn.