Triển lãm Amstro's Gallery 2026: Đưa thiên văn học đến gần hơn với người trẻ

Mở ra chân trời khám phá tri thức về vũ trụ

Amstro’s Gallery là triển lãm thiên văn học thường niên do Câu lạc bộ Amstronomy, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức. Được thành lập bởi các thành viên Đội tuyển Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) của nhà trường, Amstronomy hướng tới việc đưa những kiến thức về vũ trụ đến gần hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động học tập và trải nghiệm trực quan.

Amstro’s Gallery thu hút nhiều người tham gia - Ảnh: Amser

Thay vì giới hạn kiến thức về thiên văn học trong những khái niệm lý thuyết, dự án Amstro’s Gallery tạo cơ hội để người tham gia được trực tiếp khám phá, tương tác và tiếp cận khoa học theo cách sinh động, gần gũi hơn với các hoạt động như DIY (Do It Yourself - Tự tay làm), thí nghiệm khoa học, trò chơi tương tác, quan sát qua kính thiên văn, chế tạo mô hình… Vì lẽ đó, Amstro’s Gallery năm nào cũng rất được nhiều người trẻ quan tâm. Năm 2025, triển lãm thu hút hơn 5.000 lượt khách tham gia, trong đó có những bạn nhỏ yêu thích khoa học, công nghệ và không gian vũ trụ.

Tiếp nối những thành công của những mùa triển lãm trước, Amstro’s Gallery 2026 trở lại với chủ đề “VETUORIS”, mang theo thông điệp về sự chuyển mình trong nhận thức của nhân loại trước những bí ẩn của vũ trụ. Theo em Đỗ Khắc Việt, Chủ tịch CLB Amstronomy, “VETUORIS” là sự kết hợp của hai từ trong tiếng Latinh “vetus” - cổ xưa và “orior” - trỗi dậy, để tạo nên sự tượng trưng cho thời khắc những giới hạn nhận thức cũ về vũ trụ được phá bỏ, mở đường cho các chân trời tri thức mới. Lấy cảm hứng từ thời kỳ Phục hưng - giai đoạn đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lịch sử tư tưởng và khoa học - triển lãm tái hiện hành trình con người từng bước khám phá bầu trời và chạm tới các vì sao.

Trong không gian của Amstro’s Gallery 2026, người tham gia được đồng hành cùng chú robot KIP để lần lượt khám phá những mảnh ký ức gắn với những cột mốc đã góp phần thay đổi cách con người quan sát và lý giải bầu trời. Mỗi không gian triển lãm không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn mở ra cơ hội để người tham quan tìm hiểu những bước tiến khoa học, khám phá cách con người đặt câu hỏi, kiểm chứng giả thuyết và từng bước giải mã các hiện tượng thiên văn.

Amstro’s Gallery 2026 với chủ đề “VETUORIS” được nhiều người trẻ quan tâm - Ảnh: Amser

Thông qua cách tiếp cận giàu tính trải nghiệm, triển lãm đã biến những kiến thức vốn được xem là trừu tượng, khó tiếp cận trở thành những điều gần gũi, dễ hiểu, rất sinh động và cuốn hút. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua sách vở hay các bài giảng lý thuyết khô khan, kém hấp dẫn, đến với triển lãm, các bạn trẻ có thể trực tiếp quan sát, thực hành và khám phá, từ đó hình thành sự hứng thú với khoa học nói chung và thiên văn học nói riêng.

Em Vũ Phương Anh, đại diện truyền thông của dự án Amstro’s Gallery, chia sẻ: “Đôi khi, hành trình chạm tới những bí ẩn xa xôi nhất của vũ trụ lại bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ: "Liệu thế giới mà chúng ta biết đã là tất cả? Bởi thế, Vetuoris gửi gắm thông điệp về sự vận động không ngừng của nhận thức, từ những quan niệm từng định hình cách con người nhìn nhận bầu trời đến những chân trời tri thức vẫn đang chờ được khám phá. Chúng em mong rằng, thông qua cách tiếp cận kết hợp giữa câu chuyện chủ đề và các hoạt động tương tác, Amstro’s Gallery 2026 có thể khơi gợi sự tò mò, khuyến khích người tham gia chủ động tìm hiểu và nhìn nhận những kiến thức quen thuộc dưới những góc độ mới”.

Lan tỏa tình yêu thiên văn học trong cộng đồng

Với mục đích mang đến nhiều hình thức trải nghiệm đa dạng, Amstro’s Gallery 2026 được xây dựng với 6 phân khu, gồm khu Minigame, khu Mô hình, khu Thí nghiệm, khu DIY, khu Roleplay và khu Sáng tạo với hơn 50 hoạt động độc đáo được thiết kế theo nhiều hình thức khác nhau. Từ những câu hỏi nhỏ khi đứng trước một mô hình đến sự tò mò về các miền không gian xa xôi, mỗi trải nghiệm tại triển lãm đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học hỏi mới của những người tham gia sự kiện.

Tại triển lãm, mỗi khu vực đại diện cho một ranh giới, dấu mốc mà nhân loại từng vượt qua trên hành trình khám phá vũ trụ, qua đó đã khuyến khích người tham gia chủ động tìm tòi và khám phá kiến thức bằng nhiều giác quan. Như với khu thí nghiệm khoa học, các hiện tượng và nguyên lý khoa học được tái hiện thông qua hoạt động thực hành, giúp người tham gia tiếp cận kiến thức một cách trực quan. Hay khu triển lãm mô hình mang đến cơ hội tìm hiểu những cấu trúc và các thành tựu gắn với hành trình khám phá vũ trụ. Trong khi đó, khu vực kính thiên văn mở ra những cách tiếp cận mới, giúp người tham quan hình dung rõ hơn về bầu trời và những không gian rộng lớn ngoài trái đất.

Nổi bật nhất tại Amstro’s Gallery 2026 là sự “ra đời” của phân khu Sáng tạo và sự trở lại của khu trải nghiệm nhập vai (Role-play), công nghệ kính VR cùng các hoạt động như công nghệ in 3D hay quan sát kính thiên văn độc quyền của câu lạc bộ. Tại khu vực này, người tham gia được thử thách khả năng tư duy, vận dụng kiến thức và phát huy trí tưởng tượng thông qua các hoạt động tương tác.

Amstro’s Gallery luôn thu hút các bạn nhỏ yêu thích khoa học, công nghệ và không gian vũ trụ - Ảnh: Amser

Có thể nói, sự kết hợp giữa học tập và trải nghiệm tại Amstro’s Gallery 2026 đã góp phần tạo nên một không gian khoa học cuốn hút, khiến việc tiếp cận khoa học không chỉ dừng lại ở tiếp nhận thông tin một chiều mà còn trở thành quá trình cá nhân tự đặt câu hỏi và tìm kiếm lời giải. Điều này cũng giải thích vì sao trên fanpage của dự án, từ nhiều ngày trước, rất đông các bạn trẻ đã bày tỏ niềm yêu thích và vô cùng trông đợi đến ngày chính thức diễn ra sự kiện.

Hàng nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm Amstro’s Gallery 2026 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vào ngày 17-10-2026 đã cho thấy sức lan tỏa không nhỏ của một hoạt động giáo dục khoa học hướng đến cộng đồng. Tham quan triển lãm, em Trần Phương Thảo, một học sinh lớp 12, cho biết: “Thiên văn học là lĩnh vực có kiến thức rất rộng mà nếu chỉ đọc qua sách, truyện thì em khó hình dung được. Sau khi được trực tiếp trải nghiệm các mô hình, thí nghiệm và các hoạt động tương tác ở triển lãm, em cảm thấy mọi thứ trở nên gần gũi, dễ hiểu, và thú vị hơn rất nhiều. Em đặc biệt thích cách kết hợp kiến thức khoa học với các trò chơi khám phá, khiến lý thuyết không còn mơ hồ mà trở thành một trải nghiệm đầy hào hứng. Em nghĩ rằng những hoạt động như thế này không chỉ giúp chúng em mở rộng hiểu biết ngoài chương trình học mà còn khơi gợi sự tò mò, tinh thần tìm tòi và mong muốn khám phá khoa học. Em rất mong sẽ có thêm nhiều những triển lãm như vậy để học sinh chúng em có cơ hội tiếp cận khoa học theo cách trực quan, sinh động và gần gũi hơn”.

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống, được Đảng và Nhà nước xác định phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, và đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng, thì việc tạo ra những không gian trải nghiệm khoa học giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận tri thức là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bổ ích.

Để khơi dậy niềm đam mê khoa học, đặc biệt là thiên văn học, đôi khi chỉ cần có cơ hội để mỗi người trẻ được tự mình quan sát, thử nghiệm và cảm nhận sự kỳ diệu, cuốn hút của vũ trụ như dự án Amstro’s Gallery vẫn thực hiện từ nhiều năm nay.