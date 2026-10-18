Thác Bản Giốc mùa nào cũng đẹp

Những ngày này, thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng khoác lên màu áo mới khiến cho du khách đến tham quan nơi đây cảm thấy nao lòng trước cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.

Mùa lúa chín, thác Bản Giốc khoác lên mình sắc vàng óng ả của những cánh đồng dưới chân núi, hòa cùng vẻ hùng vĩ của dòng thác giữa núi rừng biên cương.

Nhiếp ảnh trẻ Thái Dương Ac, tác giả bộ ảnh cho biết là người con của quê hương Cao Bằng khi đến đây anh cảm thấy vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc cùng với sự bình yên thơ mộng của những cánh đồng ngay phía dưới, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp tô điểm cho địa điểm du lịch nổi tiếng này.

"Thông qua bộ ảnh này tôi muốn góp sức mình quảng bá hình ảnh du lịch Cao Bằng qua những danh lam, thắng cảnh đẹp tới bạn bè khách du lịch trong nước và quốc tế", nhiếp ảnh trẻ Thái Dương AC chia sẻ.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, nơi đây còn níu chân du khách bởi những trải nghiệm văn hóa và nhịp sống bình dị của người dân địa phương, tạo nên sức hút riêng cho du lịch Cao Bằng.

Hình ảnh cánh đồng nằm khuất sau những bụi tre ngay bên cạnh thác nước hùng vĩ tạo nên khung cảnh yên bình của du lịch Cao Bằng.

Thác Bản Giốc nằm cách Hà Nội 331km và cách trung tâm Cao Bằng chừng 90km. Thác Bản Giốc nằm trên tuyến biên giới Trung - Việt, vì vậy phần thác chính đang được Việt Nam và Trung Quốc cùng khai thác du lịch và phần thác phụ thì nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Thác Bản Giốc nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn, con sông này bắt nguồn từ Trung Quốc rồi chảy vào lãnh thổ Việt Nam tại Ngọc Khê, Trùng Khánh.

Thác Bản Giốc là một trong những thác nước nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà còn được bạn bè quốc tế biết đến. Nằm trong top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới, địa điểm này ngày càng thu hút được rất nhiều khách du lịch Cao Bằng đến chiêm ngưỡng.

Một trong những điều tạo nên vẻ đẹp của thác Bản Giốc là ở phần thác chính, thác không chảy thẳng 1 dải từ trên xuống mà có những mô đất mấp mô, chia tầng như cầu thang, khiến nước sông Quây Sơn chảy qua đây chia tách thành nhiều dải, tạo thành một mảng trắng xóa giữa đất trời Cao Bằng, xen giữa màu xanh cây lá.

Thác Bản Giốc mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa khác nhau thác lại mang một vẻ đẹp riêng. Khoảng từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 là mùa lúa chín ở Trùng Khánh. Khách du lịch sẽ vừa được chiêm ngưỡng ngọn thác Bản Giốc hùng vĩ vừa ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng.

Quốc Nam