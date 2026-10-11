Vẻ đẹp của lòng nhân ái

Tuổi thơ gian khó

Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình năm nay 43 tuổi, sinh ra ở một làng quê miền biển Quảng Trị. Hơn 40 năm trước, vì kế mưu sinh, bố mẹ chị khăn gói đưa các con vào Đồng Nai lập nghiệp. Tại đây, bố mẹ chị làm nương rẫy, lần hồi nuôi con trong khó nhọc. Căn nhà lá đơn sơ là nơi tá túc của cả gia đình, ký ức về một thời gian khó vẫn in hằn trong tâm trí chị.

Hiểu hoàn cảnh gia đình, khoảng 20 năm trước, chị học nghề chăm sóc sắc đẹp với mong muốn sớm phụ giúp bố mẹ. 10 năm sau đó, chị mở một tiệm spa nhỏ đầu tiên. Vượt qua nhiều khó khăn với sự nỗ lực lớn, cùng niềm đam mê, sự tận tâm và may mắn được nhiều người ủng hộ, việc kinh doanh của chị trở nên thuận lợi, ngày càng phát triển. Từ chủ tiệm nhỏ, chị trở thành doanh nhân.

Hiện chị Nguyễn Thị Bình là CEO Công ty TNHH Mỹ phẩm BN Beauty Spa cùng hệ thống thẩm mỹ viện Bà Nội. Điều đặc biệt, công ty của chị thường xuyên đào tạo nghề miễn phí cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khoảng 5-6 tháng học nghề, nhiều học viên ở lại làm việc tại các chi nhánh. Đến nay, công ty có hàng trăm nhân viên với mức thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình trao tặng gạo cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NVCC

Một dấu mốc đáng nhớ khác đến với Nguyễn Thị Bình khi chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2024 và đăng quang ngôi vị Hoa hậu nhân ái, đồng thời nhận giải Người đẹp tài năng. Với chị, danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tiếp tục hành trình sẻ chia.

“Đạt được danh hiệu Hoa hậu nhân ái thật sự là kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi. Điều đó không chỉ khẳng định mình trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn giúp tôi tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng từ nguồn thu nhập của công việc kinh doanh để thực hiện trong 10 năm qua”, chị Bình chia sẻ.

Đồng cảm và sẻ chia

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu nhân ái, chị Nguyễn Thị Bình tiếp tục các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Chị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ dân tại Đồng Nai, Quảng Trị, Bình Phước, Quảng Nam; trao gạo, nhu yếu phẩm, học bổng, heo giống cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2024, chị đã trích hàng trăm triệu đồng từ doanh thu kinh doanh để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Trở về quê nhà, chị dành nhiều hơn sự quan tâm cho những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã tài trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình thương, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng. Một trong số đó là ngôi nhà của gia đình anh Hồ Văn Mương ở thôn Xy, xã miền núi A Dơi. Gia đình anh Mương thuộc diện hộ nghèo, căn nhà cũ đã xuống cấp, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Cuối tháng 9/2026, ngôi nhà mới được hoàn thành và bàn giao trong niềm vui của gia đình.

Trong căn nhà khang trang, vợ chồng anh Mương không giấu được niềm hạnh phúc: “Trước đây, nhà cửa tạm bợ, dột nát, khổ lắm. Nay được Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình và các ban, ngành, địa phương giúp đỡ xây dựng được căn nhà mới, đẹp và kiên cố, gia đình vui lắm”. Với gia đình anh Mương, ngôi nhà mới không chỉ che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống, tiếp thêm niềm tin và động lực vươn lên thoát nghèo.

Cũng tại xã A Dơi, chị đã đồng hành tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em địa phương. Nhìn những đứa trẻ vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, chị như nhìn thấy hình bóng tuổi thơ của mình trong đó. “Tôi rất đồng cảm và mong muốn được sẻ chia yêu thương, giúp các em có một mùa trăng thật ấm áp”, chị Nguyễn Thị Bình tâm sự.

Dịp này, chị còn trao gạo, tiền, quà cho gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật và những hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn tỉnh. Mới đây, qua giới thiệu của bạn bè, Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình đã nhận đỡ đầu một bà cụ hơn 80 tuổi, sống neo đơn ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng.

“Tôi đã nhiều lần trực tiếp về thăm, trao tiền cho bà, thật sự hoàn cảnh bà rất đáng thương. Tôi sẽ đỡ đầu bà cho đến khi nào bà qua đời”, chị Bình chia sẻ.

Không chỉ hướng về những hoàn cảnh khó khăn, tháng 7 vừa qua, Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình còn phối hợp trao tặng hàng chục di ảnh liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những gia đình có công với cách mạng.

Ông Hồ Văn Băng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã A Dơi cho biết, dù địa bàn xã nằm ở vùng núi xa xôi, đi lại khó khăn nhưng Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình đã nhiều lần đến trao kinh phí xây nhà tình thương và tổ chức trung thu cho thiếu nhi ở bản.

“Bản thân tôi và cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương rất cảm kích tấm lòng nhân ái của chị. Rất mong chị tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã”, ông Băng cho hay.

Không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, Hoa hậu nhân ái Nguyễn Thị Bình còn tích cực lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. Chị thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về các mảnh đời khó khăn trên mạng xã hội, truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay giúp đỡ.

“Ngày bé, tôi sống trong căn nhà lá cũ dột. Gia đình tôi được chính quyền, cá nhân hảo tâm tặng nhà tình thương, tặng gạo, tôi biết ơn và nhớ mãi. Chính điều đó cũng đã thôi thúc tôi làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó như là cách tôi trả ơn với cuộc đời, với những tấm lòng thảo thơm dành cho gia đình mình khi xưa”, chị Bình tâm niệm.

Theo chị Nguyễn Thị Bình, sắp tới hành trình nhân ái của chị sẽ tiếp tục với những ấp ủ, dự định, như: Xây dựng 10 căn nhà tình thương, mở chuỗi quán cơm 0 đồng, phòng khám Đông y miễn phí… Với chị, Hoa hậu nhân ái không chỉ là một danh hiệu mà đó còn là hành trình của lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.

Đức Việt\