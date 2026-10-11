Lan tỏa 'Giọt hồng doanh nhân' năm 2026

Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức, thu hút 150 doanh nhân, người lao động đến từ gần 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận hơn 100 đơn vị máu, vượt dự kiến của Ban Tổ chức, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Doanh nhân tích cực tham gia hiến máu, lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng - Ảnh: B.C

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương mà còn tích cực đồng hành cùng với tỉnh trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục thiên tai và tích cực ủng hộ chương trình “Nối vòng tay nhân ái” hằng năm.

Đại diện các đơn vị thăm hỏi, động viên doanh nhân tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh: B.C

Ngày hội “Giọt hồng doanh nhân” đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh với những hành động thiết thực vì cộng đồng.