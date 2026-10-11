Khám phá vùng cao Pu Nhi qua sắc vàng ruộng bậc thang và sắc màu văn hóa Mông

Đồng bào Mông vùng cao trải nghiệm giữa mùa vàng Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm giữa những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín, cảm nhận vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên và cuộc sống vùng cao. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đồng bào Mông vùng cao Pu Nhi trình diễn thổi khèn bên những thửa ruộng bậc thang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Khung cảnh ruộng bậc thang trở thành điểm dừng chân để du khách chụp ảnh, lưu giữ những kỷ niệm trong hành trình khám phá Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những em bé dân tộc Mông vùng cao Pu Nhi giữa cánh đồng ruộng bậc thang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Vẻ đẹp ruộng bậc thang Pu Nhi trong ánh nắng hoàng hôn. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng mùa lúa chín trên ruộng bậc thang Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh đến tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm ruộng bậc thang Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Du khách và đồng bào dân tộc Mông vùng cao mời gọi du khách đến tham quan ruộng bậc thang Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Du khách khám phá, trải nghiệm mô hình Homestay của đồng bào dân tộc Mông ở bản Tù Lu-Tìa Ló. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mông giới thiệu, cho thuê trang phục tại khu vực ruộng bậc thang Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những người phụ nữ Mông trong trang phục rực rỡ sắc màu ném pa pao. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Du khách trải nghiệm kỹ thuật tạo hoa văn trên vải lanh của phụ nữ dân tộc Mông tại bản Tù Lu-Tìa Ló. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phụ nữ dân tộc Mông hướng dẫn du khách cách tạo hoa văn bằng cách vẽ sáp ong trên vải truyền thống, góp phần giới thiệu nét đẹp nghề thủ công của đồng bào. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Các thiếu nữ dân tộc Mông giới thiệu nông sản địa phương tại gian hàng xã Phình Giàng, góp phần quảng bá sản vật vùng cao đến du khách. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Các sản phẩm nông nghiệp được giới thiệu tới người dân và du khách, mở ra cơ hội kết nối quảng bá sản vật vùng cao với hoạt động du lịch. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Người dân thực hành nghề rèn truyền thống tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló, giới thiệu đến du khách một nghề thủ công gắn bó với đời sống của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Toàn cảnh bản Tù Lu-Tìa Ló, xã Pu Nhi, là điểm du lịch cộng đồng mới của tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bản Tù Lu-Tìa Ló nằm trên cao với khí hậu mát mẻ, trong lành. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)