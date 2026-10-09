Vàng đồng loạt tăng giá

Giá vàng trong nước tăng 800.000 đồng/lượng

Giờ mở cửa sáng nay (8h30), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng giá, phổ biến 800.000 đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140,8-143,820 triệu đồng/lượng, cũng tăng 800.000 đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140,8-143,830 triệu đồng/lượng, cũng tăng 800.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 140,3-143,4 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC ở mức 138,6-143 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra như sáng qua. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136,5-141,5 triệu đồng/lượng.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,3-141,3 triệu đồng/lượng. Sáng qua, loại này được Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138,6-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng mua vào và 700.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 140,3-143,8 139,5-143 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng có giá 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 137-142 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo mua vào/bán ra niêm yết ở mức 139,6-143,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng VietinBank SJC giao dịch ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng thế giới tăng giá nhờ đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu giảm

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch hôm nay khi đồng USD mềm hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã hỗ trợ sức hấp dẫn của kim loại quý này. Đồng thời, các nhà đầu tư đang cân nhắc những lo ngại về lạm phát còn tồn tại cùng với triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng thế giới tăng giá nhờ đồng USD yếu hơn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 4.169,32 USD/ounce vào lúc 01h37 (giờ GMT), sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào ngày thứ tư. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,9% lên 4.194,40 USD.

Đà tăng của đồng USD tạm dừng, khiến vàng định giá bằng USD trở nên dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm phiên thứ hai liên tiếp.

“Khả năng Fed thắt chặt chính sách hơn nữa có thể khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực, đặc biệt khi lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao giữa bối cảnh giá dầu tăng do rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông gia tăng. Tuy nhiên, nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương vẫn có thể hạn chế đà giảm. Trong thời gian tới, các nhà giao dịch sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế sắp công bố để tìm thêm manh mối về chính sách tiền tệ và định hình tâm lý trước cuộc họp của Fed vào tháng 10", CEO của Critical Metals, ông Tony Sage, nhận định.

Tháng trước, Fed đã nhất trí tăng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, dù ông không nêu cụ thể quan điểm về quyết định tại cuộc họp sắp tới trong tháng này.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 18%, và xác suất tăng trong tháng 12 lên tới 82%.

Vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn chống lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Giá bạc giao ngay tăng 1,1% lên 60,00 USD, bạch kim tăng 2,2% lên 1.670,15 USD và palladium tăng 2,1% lên 1.146,98 USD. Tuy nhiên, cả ba kim loại này đều đang trên đà ghi nhận mức giảm trong tuần.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/10.