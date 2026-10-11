Tác giả: Jordan Belfort/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Sói già Phố Wall

Đây là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - nhà môi giới ở phố Wall, người từng nhận tội gian lận, thao túng thị trường chứng khoán. Sách cung cấp góc nhìn về ngành tài chính, chứng khoán Phố Wall, sự tham lam của các nhà đầu cơ, những nguy hiểm tiềm tang trên con đường danh vọng.

Cách Sói già Phố Wall mang tới sự giàu có cho hàng nghìn người

Tất cả những gì bạn phải làm là đi đến chỗ tôi, hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ, và tôi sẽ dạy cho bạn Phương pháp Đường Thẳng. Và sau đó, bạn sẽ trở nên giàu có.

Tôi là Sói già Phố Wall. Có nhớ tôi không? Nhân vật được Leonardo DiCaprio thủ vai trên màn bạc, kẻ đã biến hàng nghìn cậu bé, những người còn chưa thể làm nhiều việc cùng một lúc, thành những chuyên viên chốt giao dịch đẳng cấp thế giới bằng cách sử dụng một phương pháp đào tạo bán hàng trông có vẻ màu nhiệm với cái tên Đường Thẳng? Kẻ đã hành hạ và khiến tất cả những tay người New Zealand phải run sợ vào phần cuối bộ phim bởi vì họ đã không thể bán cho tôi một chiếc bút đúng cách? Bạn nhớ mà.

Ngay sau Ngày Thứ Hai Đen Tối (ngày chỉ số Dow Jones mất gần 22%), tôi đảm nhiệm công việc điều hành một công ty môi giới nhỏ không tên tuổi là Stratton Oakmond và chuyển nó đến Long Island để tìm kiếm vận may. Tại đó, vào mùa xuân năm 1988, tôi đã giải mã thành công sức ảnh hưởng của con người và phát triển phương pháp để đào tạo nhân viên bán hàng có vẻ màu nhiệm đó.

Tên nó là Phương pháp Đường Thẳng - hoặc nói ngắn gọn là Đường Thẳng - một phương pháp đã được minh chứng là mạnh mẽ và hiệu quả, và dễ học đến độ chỉ trong vòng vài ngày sau khi được chế ra, nó đã mang đến sự giàu có và thành công rực rỡ cho bất cứ ai được tôi chỉ dạy. Kết quả là hàng nghìn chàng trai và cô gái trẻ bắt đầu ùa vào phòng họp của Stratton, mong muốn được nhảy lên đoàn tàu kiếm bộn tiền của Đường Thẳng và giành phần của mình trong Giấc Mơ Mỹ.

Sói già Jordan đã sử dụng tài năng thiên bẩm của mình để kiếm bộn tiền. Ảnh: Abrabian Business.

Hầu hết, họ khá lắm thì thuộc bộ phận dân cư tầm trung rõ rệt - về căn bản là những người con đáng buồn, bị lãng quên của những gia đình Mỹ thuộc tầng lớp lao động. Họ là những đứa trẻ chưa từng được bố mẹ mình khen ngợi rằng có khả năng trở thành người vĩ đại; bất cứ điều vĩ đại thiên bẩm nào mà họ có trong mình đã thực sự bị tước đi ngay từ cái ngày họ được sinh ra. Cho đến khi bước được chân đến phòng họp của tôi, họ chỉ đơn thuần là dành cả cuộc đời cố gắng để sống sót, không phải là để lớn mạnh.

Nhưng tại một thế giới hậu Đường Thẳng, những điều trên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những thứ như học vấn, trí tuệ và năng khiếu bán hàng chỉ đơn thuần là những điều tầm thường có thể dễ dàng vượt qua. Tất cả những gì bạn phải làm là đi đến chỗ tôi, hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ, và tôi sẽ dạy cho bạn Phương pháp Đường Thẳng. Và sau đó, bạn sẽ trở nên giàu có.

Nhưng, than ôi, tất cả sự thành công rực rỡ này cũng có mặt tối của nó. Bạn thấy đấy, phương pháp trên hoá ra lại gần như quá mức hiệu quả. Nó tạo ra những nhà triệu phú mới tinh với tốc độ quá nhanh, đến nỗi kết cục là họ đã vô tình nhảy cóc và bỏ qua những nhọc nhằn thường thấy trong cuộc sống, những thứ mà đa số các chàng trai cô gái phải vượt qua để xây dựng nên tính cách của mình.

Kết quả là thành công mà không đi kèm với sự tôn trọng, sự thịnh vượng không kiềm chế, và quyền lực mà không có trách nhiệm - và, cứ như thế, mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Đúng thế, cũng giống như cách mà một cơn bão nhiệt đới có vẻ vô hại lớn lên nhờ những dòng nước ấm của Đại Tây Dương. Cũng chính nhờ những dòng nước đó mà chúng ta sẽ phát triển mạnh lên và biến đổi cho đến khi đạt tới một khối lượng tới hạn, sở hữu phá hủy mọi thứ trên đường đi, Phương pháp Đường Thẳng cũng đi theo một quỹ đạo giống như vậy một cách đáng sợ - cũng phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, bao gồm cả tôi.

Thật vậy, đến khi chuyện đó kết thúc tôi đã mất gần như tất cả: tiền bạc, danh dự, phẩm giá, lòng tự trọng, con cái - chỉ trong một thời gian - và cả sự tự do của tôi nữa.

Nhưng phần tệ nhất là tôi biết rằng mình không đổ lỗi được cho ai ngoại trừ bản thân. Tôi đã lấy món quà Trời ban và sử dụng sai cách, và tôi đã nắm trong tay một khám phá thú vị rồi phá hỏng nó.

Phương pháp Đường Thẳng có khả năng thay đổi đáng kể cuộc sống của mọi người - tạo sân chơi cho bất cứ ai cản trở trong việc tìm kiếm sự vĩ đại do thiếu khả năng liên kết hiệu quả giữa các suy nghĩ và ý tưởng thông qua việc kết nối với những người khác và thúc đẩy họ hành động.

Và tôi đã làm gì với nó?

Ngoài việc phá kha khá các kỷ lục về sử dụng các chất ma túy nguy hiểm, tôi còn dùng khám phá về phương pháp đào tạo bán hàng mạnh nhất thế giới của mình để thực hiện những ảo tưởng của tuổi vị thành niên mà mình từng có, đồng thời khuyến khích hàng nghìn người khác cũng làm điều tương tự. Nên là, vâng, tôi phải lãnh những hậu quả xứng đáng: hoàn toàn sạt nghiệp.

Nhưng, dĩ nhiên là câu chuyện không dừng lại ở đó; sau cùng thì làm sao mà thế được chứ? Ý tôi là, làm sao mà một phương pháp có thể tạo ra sự giàu có và thành công khổng lồ cho bất cứ ai học được nó lại tan biến một cách dễ dàng vào hư vô? Không thể được. Và, dĩ nhiên là nó không biến mất rồi.

Chuyện bắt đầu với việc hàng nghìn nhân viên cũ của Stratton, sau khi rời công ty, bắt đầu lan truyền phương pháp này ra - áp dụng những phiên bản gia giảm đến một tá các ngành nghề khác. Bất kể nơi nào nó đến hay phiên bản đó được gia giảm thế nào, chỉ cần một phần nhỏ Phương pháp Đường Thẳng cũng đủ để đưa một nhân viên bán hàng đang gặp khó khăn trở thành một nhà kiến tạo thương vụ lành nghề. Và rồi tôi được tham gia vào việc đó.

Ngay sau 2 cuốn hồi ký bán chạy nhất và một bộ phim bom tấn được phát hành bởi hãng phim Scorsese, tôi đã truyền bá phiên bản hoàn chỉnh và thuần tuý nhất của phương pháp này ra khắp thế giới, gần như là tới mọi hoạt động kinh doanh và mọi ngành nghề. Từ ngân hàng, môi giới, viễn thông, công nghiệp ô tô, bất động sản, bảo hiểm tới kế hoạch tài chính, từ những người thợ sửa ống nước, bác sĩ, luật sư, nha sĩ, tiếp thị trực tuyến tới ngoại tuyến - và về cơ bản là cả những người có vị trí ở giữa. Các kết quả lần trước dù đã tuyệt thế nào, thì lần này chúng thậm chí còn tuyệt vời hơn.