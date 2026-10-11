Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng tuần tới?

Tuần qua, thị trường vàng giao dịch nhìn chung trầm lắng gần như suốt tuần. Sau đợt tăng nhẹ đầu tuần, kim loại quý lại quay đầu giảm. Nguyên nhân là do áp lực của đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh lên, cùng với biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách vẫn cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm nay.

Vàng giao ngay đã thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức hơn 4.066 USD/ounce trước khi nhu cầu người mua quay trở lại ở mức giá thấp này. Kim loại quý bắt đầu phục hồi vào thứ Năm sau khi phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm thành công giúp lợi suất giảm.

Đà hồi phục tiếp tục tăng tốc vào cuối tuần khi đồng đô la Mỹ suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và giá dầu giảm sau các báo cáo về cuộc đàm phán hiệu quả giữa Mỹ và Iran.

Vàng giao ngay có thời điểm leo lên mức cao nhất trong tuần là trên 4.207 USD/ounce trước khi hạ nhiệt nhẹ và chốt tuần tại trên 4.195 USD/ounce. Tính chung tuần, kim quý này đã tăng khoảng 53 USD mỗi ounce.

Trong nước, vàng SJC niêm yết lần cuối tại 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào và 1,1 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra trong tuần.

Với đợt hồi phục cuối tuần, đa phần các chuyên gia và giới đầu tư đã lạc quan hơn về triển vọng thị trường kim loại quý tuần tới. Theo nhiều chuyên gia, nếu nếu quan hệ Mỹ - Iran được duy trì trạng thái hiện tại, Tổng thống Mỹ quyết định không ném bom Iran một lần nữa cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, thì lĩnh vực năng lượng có thể giảm và kim loại sẽ tăng giá.

Cùng với đó, tuần tới sẽ có số liệu về lạm phát được công bố tại Mỹ, và một số chuyên gia kỳ vọng phần lớn tin tức được đưa ra đều tích cực đối với thị trường kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 12 vẫn thấp hơn nhiều so với đường trung bình động 45 ngày, có nghĩa là vẫn còn dư địa để tăng cao hơn trong ngắn hạn.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với một nửa số chuyên gia Phố Wall một lần nữa nghiêng về quan điểm lạc quan sau hiệu suất tích cực của vàng trong tuần qua.

Cụ thể, 7 chuyên gia, tương đương 50%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có 2 người, chiếm 14%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm. Năm nhà phân tích còn lại, chiếm 36% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 206 phiếu bầu. Kết quả cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lạc quan vẫn chưa thể giành lại đa số, bất chấp giá vàng đang ổn định trở lại.

Cụ thể, 93 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 45%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 77 người khác, tương đương 37%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 36 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.