Quảng Trị tăng trưởng GRDP 8,42% sau 9 tháng

Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: H.TR

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, GRDP quý 3/2026 của tỉnh ước tăng 9,57% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý 2 và xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính chung 9 tháng, GRDP ước tăng 8,42%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng. Trong quý 3, khu vực này tăng 18,01%; dịch vụ tăng 7,24% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,98%.

CÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG, HẠ TẦNG TỪNG BƯỚC PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Quảng Trị. Lũy kế 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 28%; khai khoáng tăng 4,5%.

Nhiều sản phẩm công nghiệp ghi nhận mức tăng khá như dăm gỗ tăng 52,7%, viên gỗ tăng 45,7%, cao su tổng hợp và cao su tự nhiên tăng 41,9%, bia đóng chai tăng 21,7%, kính cường lực tăng 24,1%. Sản lượng áo quần các loại và áo sơ mi lần lượt tăng 9,4% và 13,5%.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm. Sản lượng tinh bột sắn giảm 53,6%, thủy hải sản chế biến giảm 40,1%, cao lanh giảm 37,5%. Sản lượng thủy điện giảm 26,3%, điện gió giảm 3,5%, trong khi điện mặt trời tăng 9,4%.

Những kết quả này cho thấy công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, song việc duy trì đà tăng trưởng bền vững vẫn đòi hỏi các ngành sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, ổn định đầu ra và phát huy năng lực chế biến.

Cùng với sản xuất công nghiệp, các dự án hạ tầng và năng lượng đang từng bước bổ sung năng lực phát triển cho địa phương.

Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La đã vận hành giai đoạn 1 từ tháng 4/2026, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 70.000 tấn. Cầu cảng số 2 được đưa vào khai thác tạm, dự kiến vận hành chính thức trong tháng 11/2026. Tại khu vực phía Nam, các bến cảng số 1 và số 2 thuộc cảng Mỹ Thủy đã vận hành từ tháng 7/2026.

Trong lĩnh vực năng lượng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đang chạy thử; thủy điện La Trọng dự kiến bắt đầu phát điện thương mại trong tháng 9/2026.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Quảng Trị đã đưa giai đoạn 1 với diện tích khoảng 90 ha vào vận hành, thu hút 3 dự án thứ cấp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dự án Cảng hàng không Quảng Trị cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới đưa giai đoạn 1 vào khai thác trong tháng 12/2026.

Việc từng bước hoàn thiện hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, sân bay và hạ tầng năng lượng được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển logistics và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

THƯƠNG MẠI, DU LỊCH KHỞI SẮC, ĐẦU TƯ TIẾP TỤC ĐƯỢC THÚC ĐẨY

Bên cạnh công nghiệp, khu vực thương mại và dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm lương thực, thực phẩm tăng 12,2%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,2%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,5%.

Đồ họa: Nguyễn Thuấn

Du lịch tiếp tục là lĩnh vực đóng góp đáng kể cho tăng trưởng dịch vụ. Trong 9 tháng, Quảng Trị đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng, tăng 11,67%.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú tăng 17,1%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,8%. Kết quả này cho thấy hoạt động du lịch không chỉ gia tăng về lượng khách mà còn tạo thêm nguồn thu cho các ngành dịch vụ liên quan.

Hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát cũng tăng trưởng tích cực, với tổng doanh thu 9 tháng ước tăng 12,2%. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt khoảng 2,035 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 452 triệu USD, tăng 12,7%, còn nhập khẩu đạt 1,583 tỷ USD, tăng 4,4%.

Về đầu tư, tỉnh tiếp tục làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực như năng lượng, logistics, công nghiệp bán dẫn, tái chế, hạ tầng khu công nghiệp, dệt may và du lịch nghỉ dưỡng.

Trong quý III, Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh gắn với xúc tiến đầu tư năm 2026. Cùng với đó, việc mở tuyến bay Cam Ranh - Đồng Hới và tuyến tàu du lịch di sản “Cố đô Huế - Phong Nha” tạo thêm điều kiện kết nối thị trường, mở rộng nguồn khách và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ.

Ở lĩnh vực tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 14/9/2026 đạt 8.651 tỷ đồng, tương đương 68,6% dự toán Trung ương giao. Tổng chi ngân sách đạt 21.454 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 6.985 tỷ đồng.