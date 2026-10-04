Khơi dậy bản lĩnh quân nhân từ những mô hình sát thực tiễn

Cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn 12 mang “Bát nước thao trường” tới tiếp sức cán bộ, chiến sĩ trong giờ huấn luyện

Bám thực tiễn để sáng tạo mô hình

Từ những chuyến đi cơ sở, thượng tá Dương Thị Bé, Phó Trưởng phòng Công tác quần chúng kiêm Trợ lý Phụ nữ, Cục Chính trị, Quân đoàn 12, nhận ra mỗi đơn vị có một đặc thù nhiệm vụ, mỗi nhóm nữ quân nhân lại có những yêu cầu khác nhau. Hơn 700 cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn đang công tác ở các lĩnh vực như: Quân y, bảo mật, báo vụ, nuôi quân, tài chính, thư viện, phòng độc, bảo tàng… Nhiều người trực tiếp tham gia huấn luyện, trực ca, trực kíp, hành quân, diễn tập. Vì thế, thượng tá Dương Thị Bé chọn cách xây dựng mô hình từ chính nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho tất cả chị em.

Thượng tá Dương Thị Bé kể: "Một trong những mô hình tôi tâm đắc nhất là "Bát nước thao trường". Trong một lần xuống Sư đoàn 312, thấy bộ đội huấn luyện dưới nắng gắt và thăm vườn thuốc Nam tại Tiểu đoàn Quân y 24, tôi nghĩ đến việc dùng cây thuốc phù hợp để nấu nước phục vụ chiến sĩ". Từ ý tưởng đó, mô hình được hình thành. Sau khi khảo sát, thượng tá Dương Thị Bé tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy triển khai mô hình tại Hội Phụ nữ Tiểu đoàn Quân y 24. Cán bộ, hội viên thu hái cây thuốc, phơi khô, đóng túi rồi luân phiên nấu nước, mang tới nơi chiến sĩ đang huấn luyện. Từ đó, các mô hình "Bát nước thao trường", "Đồng hành cùng chiến sĩ" được triển khai tại Sư đoàn 312 và Sư đoàn 325.

Trong một dịp thượng tá Dương Thị Bé cùng Hội Phụ nữ Sư đoàn 325 ra thao trường, nơi Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101, đang huấn luyện bắn súng. Dưới cái nắng đầu hè, lưng áo các chiến sĩ ướt đẫm. "Bát nước thao trường" không chỉ phục vụ nhu cầu giải khát trong giờ huấn luyện mà còn tạo thêm không gian để chia sẻ với chiến sĩ mới. Những người lính vừa rời gia đình thường bỡ ngỡ, nhớ nhà, có những điều chưa dễ chia sẻ với cán bộ quản lý trực tiếp, nhưng lại dễ mở lòng hơn khi trò chuyện với những nữ quân nhân.

Thượng tá Dương Thị Bé (giữa) thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A50 tại TP Hồ Chí Minh

Từ cách làm ấy, thượng tá Dương Thị Bé tiếp tục tham mưu các mô hình gắn với từng vị trí chuyên môn như: "Phụ nữ mẫu mực về điều lệnh chính quy", "Ca trực kiểu mẫu, kíp trực an toàn", "Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu"… Các đơn vị nuôi quân triển khai "Bếp ăn 8/3", "Bữa cơm chiến sĩ" tại Bộ Tham mưu, Sư đoàn 390, Lữ đoàn Phòng không 241, Lữ đoàn Pháo binh 368…, qua đó đưa hoạt động Hội gắn trực tiếp với nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với xây dựng mô hình, công tác chăm lo hội viên cũng được chú trọng khi 12 trường hợp được hỗ trợ xây "Ngôi nhà 100 đồng", "Nhà đồng đội", với tổng số tiền 800 triệu đồng trong 5 năm qua.

Khơi dậy bản lĩnh nữ quân nhân

Năm 2023, Quân đoàn 12 được thành lập, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức Hội phụ nữ theo biên chế mới. Thượng tá Dương Thị Bé tham mưu với Thủ trưởng Cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thành lập, kiện toàn tổ chức Hội phụ nữ cùng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Sau sắp xếp, các tổ chức nhanh chóng đi vào nền nếp, tạo cơ sở triển khai thống nhất công tác phụ nữ trong toàn Quân đoàn.

Từ kinh nghiệm thực tế, thượng tá Dương Thị Bé cho rằng, cán bộ làm công tác phụ nữ muốn tham mưu hiệu quả phải trực tiếp xuống đơn vị nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu, đề xuất những mô hình phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và nhu cầu của hội viên. Cách làm ấy được cụ thể hóa qua phong trào "Phụ nữ Quân đoàn bản lĩnh - trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới" giai đoạn 2025-2030. Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" cũng được triển khai tới 100% tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn. Hằng năm, từ 98% trở lên tổ chức Hội, cán bộ, hội viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% cán bộ, hội viên đạt khá, giỏi trong kiểm tra chính trị, điều lệnh, bơi, bắn súng.

Bản lĩnh của nữ quân nhân còn được thể hiện qua những hội thi, hội thao toàn quân. Năm 2022, phụ nữ Quân đoàn đạt giải Xuất sắc môn dân vũ; năm 2023 có một cán bộ đạt giải Xuất sắc toàn năng, một giải Khuyến khích tại Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi; năm 2024 đạt giải Xuất sắc tại Liên hoan hát ru, hát dân ca. Năm 2025, lực lượng nữ tiếp tục đạt giải Xuất sắc nội dung nhảy dân vũ, giải Nhì bóng chuyền hơi nữ, đồng thời có một nữ quân nhân giành Huy chương Bạc tại Hội thao bắn súng quân dụng toàn quân.

Sự nỗ lực trong công tác phụ nữ của thượng tá Dương Thị Bé đã được ghi nhận qua nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng: "Chiến sĩ thi đua cơ sở" các năm 2023, 2024, 2025; Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 cùng nhiều hình thức khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Khi biết mình là 1 trong 32 cán bộ Hội tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II - năm 2026, với thượng tá Dương Thị Bé, đó vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để chị tiếp tục cống hiến. "Danh hiệu hay phần thưởng không phải điểm kết thúc, mình vẫn phải tiếp tục cống hiến, đóng góp sức xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tôi muốn nhắn nhủ tới những cán bộ Hội trẻ: Hãy cống hiến hết mình, dám nghĩ, dám làm, đến với chị em phụ nữ bằng sự chân thành, bằng trái tim", thượng tá Dương Thị Bé bày tỏ.