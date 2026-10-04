Thanh tra kết luận những vi phạm tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Thanh tra Chính phủ vừa Thông báo kết luận việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ; công tác đầu tư, mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH). Bên cạnh những kết quả đạt được về cơ chế tự chủ tài chính, cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế và vi phạm trong nhiều lĩnh vực quản lý của nhà trường.

Theo kết luận, trong giai đoạn 2021–2025, tổng thu của nhà trường đạt hơn 5.757 tỉ đồng. Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính phát sinh nhiều vi phạm khi nhà trường kê khai thiếu, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các khoản thu từ nguồn học phí, cho thuê ký túc xá và lãi tiền gửi ngân hàng với số tiền tạm tính lên tới 112,98 tỉ đồng.

Trong đó, thuế TNDN từ nguồn thu học phí (từ 2021–2025) hơn 99,68 tỉ đồng, từ cho thuê ký túc xá (năm 2023, 2025) hơn 655 triệu đồng, từ lãi tiền gửi ngân hàng (năm 2021, 2023, 2025) hơn 12,64 tỉ đồng.

Nhà trường hạch toán hai khoản thu dịch vụ (phí luyện thi, phí trung tâm thể dục thể thao) tổng số tiền hơn 1,13 tỉ đồng vào khoản mục phí, lệ phí là không đúng quy định. Chưa ban hành định mức để làm cơ sở công khai, minh bạch trong xác định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó trường còn cho phép giảng viên dạy vượt định mức quy định tại Bộ Luật Lao động (quá 300 giờ/năm/người), tổng số giờ vượt trong giai đoạn là 10.310 giờ, có trường hợp cao nhất vượt tới 700 giờ.

Thanh tra Chính phủ cũng ghi nhận vi phạm trong việc thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ sự nghiệp. Trích thiếu Quỹ Khoa học công nghệ với số tiền hơn 67,34 tỉ đồng giai đoạn 2021–2024. Trích thiếu Quỹ hỗ trợ sinh viên với số tiền 13,82 tỉ đồng năm 2021, là thực hiện không đúng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 84/2020/NĐ-CP.

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra nhà trường sử dụng sai nguồn kinh phí khi chi thưởng cho cộng tác viên Đoàn Thanh niên từ Quỹ hỗ trợ sinh viên (93,7 triệu đồng), chi trả tiền học phí nghiên cứu sinh cho giảng viên từ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,63 tỉ đồng). Chưa trích lập nguồn cải cách tiền lương giai đoạn 2021–2023 theo quy định của Bộ Tài chính. Khoản chi phí chuẩn bị đầu tư dự án SAHEP-IUH tại Quận 12 (cũ) với tổng số tiền 10,19 tỉ đồng kéo dài từ năm 2013 chưa được xử lý dứt điểm.

Đến thời điểm thanh tra, đề án sử dụng tài sản công và phương án sắp xếp, xử lý đối với 6 cơ sở nhà đất của nhà trường vẫn chưa được Bộ Công Thương phê duyệt. Trường sử dụng kinh phí thường xuyên để chi trả tiền thuê 2 địa điểm đào tạo với tổng số tiền 62,96 tỉ đồng là sai nguồn.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc về Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, cũng như Bộ Công Thương và các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh khắc phục triệt để các vi phạm trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư; trích bổ sung 67,34 tỉ đồng cho Quỹ Khoa học công nghệ và 13,82 tỉ đồng cho Quỹ hỗ trợ sinh viên; thực hiện hạch toán, điều chỉnh lại đúng nguồn kinh phí đã sử dụng sai; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc về nhà đất, công nợ kéo dài và quản lý tài sản công.