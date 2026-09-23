Ước mong an cư của người dân ven kênh Đôi

Trước khi các dự án chỉnh trang được triển khai, người dân đã gửi gắm nhiều điều: nhận bồi thường thỏa đáng, tái định cư gần nơi ở cũ, tiếp tục cuộc sống trong cộng đồng quen thuộc...

Mong mỏi của người dân ven kênh Đôi. Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Kênh Đôi đoạn qua cầu Hiệp Ân 1 có nhiều dãy nhà nằm sát bờ kênh. Ảnh: MẠNH THẮNG

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Tuấn (62 tuổi, ngụ hẻm 2491/21 đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TPHCM) không được cải tạo, sửa chữa nhiều năm qua. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Những căn nhà sát mép kênh đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt của người dân còn nhiều hạn chế. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong căn nhà rộng hơn 50m² là nơi ở của 10 người, gia đình ông Tô Tùng Hý gắn bó với con hẻm đường Phạm Thế Hiển từ năm 1960. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Một góc khu dân cư ven bờ Nam kênh Đôi, nơi sẽ có nhiều thay đổi trong những năm tới. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo kế hoạch, khu vực bờ Nam kênh Đôi được đầu tư đồng bộ kè, đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng và công viên cây xanh. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bà Huỳnh Thị Tiết Tháo cho biết, gia đình có đông thành viên nên việc tìm nơi ở mới phù hợp là mối quan tâm lớn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Vách tường căn nhà ven kênh Đôi đã hư mục do ngấm nước. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Chị Dương Thị Bích Liên (hẻm 1280/56 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng) cho biết, căn nhà sát bờ kè hư hỏng nặng, mỗi mùa mưa lũ đều ngập nước. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Với quy mô di dời lớn, việc chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư của thành phố là một trong những vấn đề được người dân nơi đây đặc biệt quan tâm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Khi rời nơi ở đã gắn bó nhiều năm, mong muốn lớn nhất của người dân là có một chốn an cư phù hợp để bắt đầu cuộc sống mới. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Những căn nhà nằm sát bờ Nam kênh Đôi trên đường Phạm Thế Hiển sẽ được di dời để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phía bờ Bắc đã được giải tỏa và khởi công dự án từ tháng 8-2025. Ảnh: MẠNH THẮNG