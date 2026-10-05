Thanh Hóa siết quản lý đổ thải xây dựng, hướng tới tái sử dụng vật liệu và tiết kiệm tài nguyên

Giao trách nhiệm quản lý cho 2 sở

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm và ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các dự án, vẫn có tình trạng chủ đầu tư, nhà thầu thi công không tuân thủ đầy đủ các quy định và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc đổ thải vật chất không thích hợp khi thực hiện thi công, san gạt mặt bằng; một số UBND cấp xã đã xác định, chấp thuận vị trí đổ thải khi chưa có văn bản đề nghị của chủ đầu tư, vị trí chấp thuận chưa phù hợp với quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông và có nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư, nhà thầu khi thi công không tuân thủ các quy định trong việc đổ thải (Ảnh minh họa).

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân thực hiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, trường hợp phát sinh khối lượng vật chất không thích hợp cần vận chuyển đi đổ thải, chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án phải chủ động phối hợp và có văn bản chính thức đề nghị UBND các xã, phường nơi xác định vị trí đổ thải để được xem xét, thống nhất và chấp thuận vị trí đổ thải theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp vật chất đổ thải có thể tái sử dụng làm vật liệu san lấp hoặc sử dụng vào mục đích khác (có ích), chủ đầu tư/nhà thầu thi công lập hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết theo đúng quy định tại Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND các xã, phường khi nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư/nhà thầu thi công dự án, khẩn trương xem xét, kiểm tra thực địa và xác định vị trí đổ thải đối với khối lượng vật chất không thích hợp của các dự án trên địa bàn quản lý. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14065/UBND-CNXDKH ngày 22/8/2025, bảo đảm vị trí chấp thuận đổ thải không làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và môi trường sinh thái trên địa bàn quản lý.

Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và quản lý chặt chẽ khối lượng vật liệu thải của các dự án được đổ thải tại vị trí đã thoả thuận; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chấp thuận vị trí đổ thải không đúng quy định, để xảy ra tình trạng đổ thải sai vị trí hoặc lợi dụng việc đổ thải để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát của đơn vị mình.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát hoạt động đổ thải, khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; thông báo kết quả cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp quản lý theo quy định.

Quyết liệt để việc đổ thải đi vào nề nếp

Dưới góc độ quản lý môi trường, việc Thanh Hóa chấn chỉnh hoạt động đổ thải tại các dự án xây dựng là cần thiết, bởi đất, đá và vật chất phát sinh trong thi công có thể tạo ra những hệ lụy kéo dài nếu không được kiểm soát từ đầu. Đổ thải sai vị trí có thể cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, phát tán bụi và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Khi đó, chi phí khắc phục có thể trở thành gánh nặng cho cộng đồng và ngân sách địa phương.

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của tỉnh là xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền cấp xã. Yêu cầu có văn bản đề nghị, kiểm tra thực địa, chấp thuận vị trí và quản lý khối lượng đổ thải tạo cơ sở để kiểm soát quá trình vận chuyển, tiếp nhận vật chất. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện phụ thuộc vào chất lượng giám sát. Một vị trí được chấp thuận vẫn cần được theo dõi về sức chứa, khả năng thoát nước và tác động đến khu dân cư, tránh tình trạng hồ sơ đúng nhưng thực tế đổ thải vượt khối lượng hoặc sai phạm vi.

Việc xem xét thu hồi vật chất có thể tái sử dụng cũng mở ra hướng tiết kiệm tài nguyên. Để thực hiện hiệu quả, cần phân định rõ vật chất phải thải bỏ và vật liệu có khả năng tận dụng, bảo đảm các thủ tục theo quy định. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, địa phương nên công khai vị trí đổ thải và đầu mối tiếp nhận phản ánh để người dân tham gia giám sát.