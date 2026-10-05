Phân quyền hợp lý, nhiều dự án dân sinh về đích

Chủ động rà soát nhu cầu vốn

Mùa mưa năm nay, người dân khu vực rạch Bà Tiếng (phường An Lạc, TPHCM) không còn chịu cảnh ngập nước. Trước đây, con rạch bị ách tắc dòng chảy do rác thải và địa hình trũng thấp. Dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 11-2026; tỷ lệ giải ngân lên tới 95%...

Rạch Bà Tiếng (phường An Lạc, TPHCM) được cải tạo kết hợp mở rộng đường. Ảnh: HOÀNG KIM

Năm 2026, phường An Lạc được thành phố giao kế hoạch đầu tư công với tổng vốn 1.425 tỷ đồng. Tính đến 30-9, phường An Lạc đã giải ngân gần 86%. Ban Thường vụ Đảng ủy phường trực tiếp chỉ đạo tiến độ đến từng dự án, theo dõi kết quả từng tuần và kịp thời xử lý vướng mắc. Phường cũng chủ động rà soát nhu cầu vốn, phối hợp thực hiện điều hòa vốn nội bộ hàng tháng từ thành phố để sử dụng nguồn lực sát với tiến độ thực tế.

Phát huy tốt sự chủ động từ cơ chế phân cấp, phân quyền của thành phố trong quyết định chủ trương và đầu tư dự án; nâng cao năng lực thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả.

Tại phường Trung Mỹ Tây, đến ngày 30-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 86%. Theo ông Phan Phương Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, phường có 25 dự án đang được triển khai; đến nay, 9 công trình đã đưa vào sử dụng. Những trường công lập được sửa chữa, cải tạo trước thềm năm học mới đã đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương.

Một trong những công trình trọng tâm đang được triển khai là dự án cải tạo, chỉnh trang, bê tông hóa 41 tuyến hẻm trên địa bàn phường với tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng.

Phường Trung Mỹ Tây xác định danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 ưu tiên cho các dự án giáo dục, giao thông. Do vậy, khi triển khai, việc nắm rõ tiến độ từng dự án, chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư và tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn là những yếu tố quan trọng để rút ngắn thời gian thực hiện.

Áp dụng nguyên tắc "làm sớm", "làm song song"

Trong 3 tháng cuối năm 2026, các địa phương đang tích cực đeo bám, quyết liệt thực hiện từng dự án để hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm nay.

Để đạt kế hoạch giải ngân 100% vào cuối năm, lãnh đạo phường Bình Đông kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ những thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh vốn. Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây kiến nghị thành phố rút ngắn quy trình thẩm định dự án nhóm B và tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn cho cấp cơ sở (đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục); quyết liệt thu hồi những khu đất do doanh nghiệp nhà nước bỏ hoang để giao lại địa phương thực hiện dự án cộng đồng.

Tại phường Phước Thắng, nhiệm vụ trọng tâm là giải phóng mặt bằng khu vực dự án tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn. Nhờ thường xuyên đối thoại và công khai, minh bạch trong lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Thời gian tới, phường tập trung vận động bàn giao mặt bằng; khẩn trương phê duyệt bồi thường và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân. Với những dự án còn vướng mắc, địa phương ưu tiên giải quyết dứt điểm khiếu nại và hoàn thiện hồ sơ đền bù bổ sung.

Song song đó, địa phương bám sát tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và quyết toán những công trình đã hoàn thành để giải ngân dứt điểm nguồn vốn năm 2026.

Đến ngày 25-9, phường Bình Đông đã giải ngân hơn 95% kế hoạch nhờ cách làm chủ động, bám sát từng dự án, từng hộ dân và không để thủ tục dồn vào cuối năm. Khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng được phường xem là then chốt. Ngay khi có chủ trương, việc đo đạc, xác định pháp lý đất được triển khai sớm, không chờ phân bổ vốn.

Hồ sơ hoàn thiện theo nhóm hộ, trường hợp đã thống nhất được chi trả ngay. Các đoàn thể phường cũng trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền, đối thoại, gỡ vướng ngay tại cơ sở.

Nguyên tắc “làm sớm, làm song song” được phường Bình Đông áp dụng xuyên suốt. Công tác bồi thường được thực hiện đồng thời với rà soát tái định cư, tạm cư và thống nhất hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước từ đầu. Tiến độ từng hộ được cập nhật hàng tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Với những dự án xây dựng, phường yêu cầu chuẩn bị kỹ mặt bằng, hồ sơ thiết kế, thủ tục thẩm định, đồng thời rà soát việc di dời hạ tầng điện, nước, viễn thông trước khi khởi công. Công tác nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán được thực hiện song song nhằm tránh tình trạng có khối lượng nhưng chưa đủ điều kiện thanh toán vào cuối năm.