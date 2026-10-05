Ninh Bình sẽ có khu đô thị 34 ha cạnh đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Một góc Ninh Bình. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh mới đây đã phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới tại phường Đồng Văn và phường Tiên Sơn.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 34,52 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 3.000 người. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vinh Phát là cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

Phía Bắc và phía Đông giáp các khu dân cư hiện trạng tổ dân phố Vũ Xá; phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 69 m; phía tây giáp hành lang an toàn đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực sẽ được tổ chức với các chức năng sử dụng đất gồm đất ở, văn hóa, giáo dục, thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình công cộng khác.