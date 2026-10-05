Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Chiều 4/10, tại tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Trọng tâm của chuyến công tác là kiểm tra tiến độ, rà soát các công việc còn lại và yêu cầu các bên phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là các công việc trên đường găng, nhằm bảo đảm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện thương mại đúng các mốc đã cam kết, hoàn thành COD toàn bộ nhà máy vào ngày 31/12/2026; đồng thời xác định rõ yêu cầu, tiến độ đối với từng dự án Quảng Trạch II, III và phương án Quảng Trạch IV.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện Cục Điện lực, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Năng lượng Dầu khí, Cục Hóa chất, Viện Năng lượng, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO); lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), các tổng thầu, nhà thầu và đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị không chỉ báo cáo tiến độ tổng thể mà phải rà soát kỹ từng công việc trên đường găng, xác định rõ đầu mối thực hiện, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được yêu cầu chủ động phối hợp, tập trung giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án bám sát các mốc tiến độ đã đề ra.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Quảng Trạch I: Tập trung cao nhất để bảo đảm mốc COD cuối năm 2026

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất 2 x 701,5 MW. Đến tháng 10/2026, tiến độ tổng thể đạt 99,62%; Tổ máy 1 đã hòa lưới đồng bộ ngày 12/4/2026 và Tổ máy 2 hòa lưới ngày 28/9/2026. Theo kế hoạch, Tổ máy 1 phát điện thương mại (COD) ngày 23/11/2026 và Tổ máy 2 ngày 31/12/2026.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về các công việc còn lại, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu lãnh đạo EVN trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ đường găng của dự án, xây dựng tiến độ chi tiết đến từng công việc, từng mốc thử nghiệm; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, chuyên gia và phối hợp chặt chẽ với tổng thầu, nhà thầu để xử lý ngay các vấn đề phát sinh. Hoàn thành mốc tiến độ COD Tổ máy 1 ngày 23/11/2026 và Tổ máy 2 ngày 31/12/2026.

Đối với Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - một nội dung cần hoàn thành để đáp ứng điều kiện đưa Tổ máy 1 vào vận hành thương mại - Bộ trưởng giao Cục Hóa chất tập trung thẩm định, hoàn thành việc phê duyệt/chấp thuận chậm nhất ngày 15/10/2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với EVN và các đơn vị liên quan để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Bộ trưởng giao NSMO phối hợp 24/7 với EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu trong quá trình chạy thử, chạy tin cậy, thử nghiệm công suất và các thử nghiệm liên quan; chủ động bố trí phương thức vận hành hệ thống phù hợp để phục vụ thử nghiệm nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống điện. Cục Điện lực có trách nhiệm theo dõi tổng thể, chủ động phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và các công việc thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm sự phối hợp liên tục, đồng bộ giữa các đơn vị.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý yêu cầu tiến độ không được đánh đổi bằng an toàn. Từng bước chạy thử, từng thí nghiệm và từng thông số kỹ thuật phải được kiểm soát chặt chẽ, bởi đây không chỉ là điều kiện để đưa nhà máy vào vận hành mà còn là cơ sở kiểm chứng toàn bộ chuỗi từ thiết kế, hợp đồng EPC đến thi công, lắp đặt và vận hành sau này.

Tăng tốc các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đối với dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, các hạng mục chính như cảng nhập than, đê chắn sóng cơ bản đã hoàn thành. Bộ trưởng yêu cầu EVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Trị hoàn tất các thủ tục giao đất còn lại theo kế hoạch trước ngày 20/10/2026, bảo đảm hạ tầng dùng chung được triển khai đồng bộ, đáp ứng tiến độ của các dự án thành phần.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, dự án đã ký hợp đồng EPC và được bàn giao mặt bằng, dự kiến khởi công trong tháng 11/2026. Bộ trưởng yêu cầu EVN làm việc ngay với tổng thầu và các nhà cung cấp thiết bị chính để rà soát, rút ngắn đường găng, xem xét tổ chức thi công theo hướng song song các phần việc có thể triển khai đồng thời theo quy định; phấn đấu đưa dự án vào vận hành trong năm 2029. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tối đa quá trình chuẩn bị đầu tư. Cục Điện lực tập trung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026; phối hợp với EVN rà soát khả năng xem xét thực hiện song song, gối đầu các thủ tục và công việc kỹ thuật theo quy định để rút ngắn tổng tiến độ. EVN phải tập trung xử lý sớm đường găng về lựa chọn, cung cấp tua-bin máy phát và thiết bị chính, phấn đấu đưa dự án hoặc từng tổ máy vào vận hành trong năm 2029 - 2030, thay vì để kéo sang năm 2031.

Đối với đề xuất Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV quy mô khoảng 1.400-1.500 MW của EVN, Bộ trưởng giao Cục Điện lực chủ trì, Viện Năng lượng và UBND tỉnh Quảng Trị xem xét nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, phương án đồng bộ nguồn - lưới - hạ tầng và nhu cầu của hệ thống. Bộ trưởng cũng lưu ý việc xem xét phải được tổ chức bài bản, khách quan, kỹ lưỡng, đặt trong bài toán tối ưu tổng thể hệ thống điện, trên cơ sở đó đề xuất phương án bổ sung hoặc không bổ sung phù hợp, đảm bảo có luận chứng chặt chẽ trong quá trình rà soát, cập nhật quy hoạch.

Ông Bùi Hoàng Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Rà soát tổng thể để Quảng Trị phát huy vai trò trung tâm năng lượng

Không chỉ xử lý các công việc trước mắt, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu Cục Điện lực phối hợp với EVN và UBND tỉnh Quảng Trị rà soát tổng thể định hướng phát triển Trung tâm Điện lực Quảng Trạch theo hướng tối ưu, tích hợp, sử dụng hiệu quả hạ tầng dùng chung và bảo đảm đồng bộ giữa nguồn điện với lưới truyền tải.

Đồng thời, Cục Điện lực phối hợp với địa phương rà soát toàn bộ 129 dự án năng lượng với tổng công suất khoảng 13.000 MW trên địa bàn tỉnh; xác định rõ tính khả thi, tiến độ và thứ tự ưu tiên, kiên quyết đề xuất điều chỉnh hoặc loại bỏ các dự án không khả thi, chậm kéo dài; ưu tiên các dự án có khả năng triển khai sớm và có phương án truyền tải phù hợp. Công tác rà soát phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bộ trưởng nhấn mạnh, Quảng Trị có tiềm năng trở thành trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực, với hệ sinh thái năng lượng đa dạng và có khả năng tích hợp nhiều loại hình nguồn điện, hạ tầng và nhiên liệu. Vì vậy, việc triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch phải được nhìn trong tổng thể dài hạn, nhưng trước mắt phải tập trung cao nhất cho những mốc tiến độ đã cam kết, trước hết là đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại toàn bộ trong năm 2026.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, EVN, NSMO, PV GAS và UBND tỉnh Quảng Trị duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp, xử lý công việc theo nguyên tắc rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; các vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo để xem xét, xử lý. Việc đưa các dự án tại TTĐL Quảng Trạch, đặc biệt là dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 về đích đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh về buổi làm việc của đoàn công tác tại tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch:

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra các công trình tại dự án.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng đoàn công tác kiểm tra phòng điều khiển trung tâm tại Dự án.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ Dự án.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc tại khu vực bến cảng than của Dự án.

Bộ tưởng Bộ Công Thương cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tại khu vực bến cảng than của dự án.

Tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, khu vực kỹ thuật, trung tâm điều khiển, cảng nhập than và hạ tầng dùng chung; nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc. Bộ trưởng cũng kiểm tra tiến độ Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.