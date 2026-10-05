Nỗ lực tạo mặt bằng xây dựng đường kết nối sân bay Gia Bình

Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành tuyến giao thông kết nối sân bay với khu vực Hà Nội, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Trí Quả có chiều dài 6,4 km. Để đáp ứng tiến độ xây dựng tuyến đường, địa phương cần thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 124 ha, liên quan đến khoảng 2.450 hộ dân tại 6 tổ dân phố: Văn Phương, Trà Lâm, Tư Thế, Đại Trạch, Bút Tháp và Đình Tổ. Trong đó có 83,86 ha đất nông nghiệp, 40,05 ha đất khác và diện tích đất ở, tài sản trên đất liên quan đến 25 thửa đất.

Công viên nghĩa trang đang được tập trung xây dựng để người dân phường Trí Quả di chuyển mộ.

Theo báo cáo của UBND phường Trí Quả, 100% diện tích đất nông nghiệp và đất khác đã được phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền, đạt 99,8%. Mặt bằng đã tạm bàn giao cho nhà đầu tư khoảng 106,2 ha. Đối với đất ở và tài sản trên đất, phương án bồi thường đã được phê duyệt 25 thửa đất, trong đó có 13 tài sản trên đất, kinh phí khoảng 62,1 tỷ đồng. Địa phương đã chi trả 59,1 tỷ đồng, đạt 95,2%. Ngoài ra, phường đã phê duyệt phương án bồi thường đối với phần đất khu công nghiệp, diện tích 10,42 ha, chi trả kinh phí bồi thường gần 80 tỷ đồng cho chủ đầu tư hạ tầng.

Ông Trần Linh Hiển, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trí Quả cho biết, sau khi hoàn thành bồi thường phần đất nông nghiệp và các loại đất khác, địa phương đang tập trung chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân di chuyển mồ mả và bàn giao mặt bằng. Theo quyết định phê duyệt, toàn dự án có 1.024 ngôi mộ, địa phương đã chi trả khoảng 26,1/26,25 tỷ đồng, đạt 99%. Qua tuyên truyền, vận động, người dân di chuyển được hơn 500 ngôi mộ. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ dân phố tiếp tục vận động các dòng họ, gia đình di chuyển mộ về công viên nghĩa trang của phường.

Triển khai khu tái định cư, công viên nghĩa trang

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng là triển khai khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân có đất ở bị thu hồi sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ các dự án, công trình trọng điểm và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Trí Quả được phê duyệt với diện tích khoảng 4,3 ha tại tổ dân phố Đình Tổ. Phường đã hoàn thành kiểm đếm, rà soát toàn bộ diện tích khu đất, triển khai quy chủ để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Nhà đầu tư tập trung phương tiện, máy thi công tuyến đường kết nối tại những điểm phường Trí Quả đã bàn giao mặt bằng.

Kết quả, có 71/77 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng khu tái định cư. Phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động những hộ còn băn khoăn việc bồi thường phần cải tạo, san lấp đất để sản xuất nông nghiệp, tập trung xử lý những khác biệt về diện tích giữa thực tế sử dụng và hồ sơ quản lý đất đai do người dân cung cấp. Ông Nguyễn Văn Tam, Tổ trưởng tổ dân phố Đình Tổ cho biết: “Địa phương đang tích cực tuyên truyền, giải thích quy định về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, sẽ mời những người từng thực hiện việc chia ruộng, cán bộ thôn qua các thời kỳ để cùng trao đổi, thống nhất phương pháp xác định diện tích”.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả là một trong những phần việc có khối lượng lớn, phức tạp và đòi hỏi sự đồng thuận cao. Đặc biệt, cần phải nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng nghĩa trang để người dân có địa điểm di chuyển mộ. Xác định rõ nhiệm vụ này, phường Trí Quả triển khai dự án Công viên nghĩa trang với diện tích thu hồi hơn 7,37 ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 38,4 tỷ đồng cho 240 hộ, đến nay đã chi trả 100%. Dự án được phê duyệt theo hình thức xây dựng công trình khẩn cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đông An, dự án được triển khai từ tháng 8/2026, đến nay, đơn vị đã thi công khoảng 1.300 ngôi mộ thô, đáp ứng nhu cầu một số dòng họ thuộc tổ dân phố Trà Lâm di chuyển mộ về công viên nghĩa trang. Dự kiến trung tuần tháng 10 này sẽ xây dựng xong số mộ thô theo kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu đã huy động 5 máy thiết bị, khoảng 20 xe vận tải cùng 80 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc tại công trường. Địa phương cũng khẩn trương triển khai dự án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang tổ dân phố Đại Trạch. Tại đây, nghĩa trang được mở rộng từ hơn 1 ha lên 3,5 ha, đáp ứng nhu cầu di chuyển mộ của hàng trăm hộ dân.

Để bảo đảm tiến độ chung, phường Trí Quả cũng đang tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân, nhất là những nội dung liên quan đến diện tích đất, phương án bồi thường và các trường hợp đặc thù tại dự án tuyến đường kết nối sân bay. Với việc cơ bản hoàn thành bàn giao đất cho dự án; đồng thời khẩn trương xây dựng khu tái định cư, công viên nghĩa trang và nâng cấp nghĩa trang hiện hữu, phường Trí Quả đang đạt được những kết quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đưa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình sớm được triển khai đồng bộ theo kế hoạch.