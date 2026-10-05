Phường Bắc Cam Ranh: Công tác giải phóng mặt bằng chuyển biến tích cực

Thời gian qua, phường Bắc Cam Ranh đã tích cực thực hiện Chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án động lực, trọng điểm. Đến nay, nhiều dự án trên địa bàn phường đã bàn giao mặt bằng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiều dự án vượt kế hoạch

Phường Bắc Cam Ranh hiện có nhiều dự án động lực, trọng điểm như: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 3); Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh (vị trí 3 và vị trí 4); Khu đô thị mới Cam Lâm (Phân khu 5); Đường Lê Duẩn - đoạn 4. Trong đó, Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, đến nay đã chi trả tiền bồi thường cho 228/280 trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường (đạt tỷ lệ 81,42%); bàn giao mặt bằng được 259,59ha/267,5ha, đạt tỷ lệ 97,04%, vượt hơn 2% so với kế hoạch của UBND tỉnh.

Khu vực triển khai Dự án Đường Lê Duẩn - đoạn 4.

Dự án Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh (vị trí 3, vị trí 4), phường đã kiểm đếm được 343/352 trường hợp, đạt 97,44%, vượt hơn 60% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, vượt 7,44% so với kế hoạch của UBND phường. Phường cũng đã xác nhận nguồn gốc đất 240/352 trường hợp (đạt 68,18%). Chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất cụ thể phường đã ban hành thông báo về kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã cung cấp chứng thư định giá đất cụ thể đến Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đối với Dự án Đường Lê Duẩn - đoạn 4 đã kiểm đếm được 204/215 trường hợp (đạt 94,88%); xác nhận nguồn gốc đất cho 176/215 trường hợp, đạt 81,86%, vượt chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh chỉ còn khối lượng rất ít nhưng các trường hợp đều là đất ở, có nhà ở trên đất, phải bố trí tái định cư. Mặc dù UBND phường đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa gửi văn bản thống nhất xác định vị trí khu tái định cư, bố trí tạm cư cho người bị thu hồi đất, nhà ở. Đối với Dự án Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh hiện nay còn 9 trường hợp với 21 thửa đất vắng chủ. Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh đã ban hành thông báo tìm chủ sử dụng đất và cam kết với UBND phường sẽ hoàn thành 100% khối lượng kiểm kê trong tháng 9. Dự án Đường Lê Duẩn - đoạn 4 vẫn còn 11 trường hợp với 12 thửa đất vắng chủ. Thời gian qua, tiến độ thực hiện dự án có chuyển biến rõ rệt về khối lượng xác nhận nguồn gốc đất. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa phê duyệt phương án bồi thường vì còn vướng giá đất. UBND phường đã báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đồng thời kiến nghị cho phép UBND phường thuê đơn vị tư vấn để xác định lại hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định mới nhất của UBND tỉnh.

Khơi thông nguồn lực

Ông Nguyễn Hoạt - Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh cho rằng, khó khăn vướng mắc nhất là vấn đề biên chế. Năm 2026, UBND tỉnh giao cho khối UBND phường 44 biên chế. Trong 44 biên chế, riêng vị trí lãnh đạo đã 7 người, số công chức còn lại rất ít so với khối lượng công việc, nhất là công tác GPMB. Để đảm bảo hoàn thành công việc, hằng tuần, lãnh đạo UBND phường phải họp với các phòng chuyên môn để đôn đốc, tháo gỡ ngay các vướng mắc. Quan điểm của phường là phải GPMB thì mới có dự án, có dự án thì mới khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng hai con số.

Với quan điểm trên, phường Bắc Cam Ranh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 90 ngày GPMB các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh. Hằng tuần, Ban Chỉ đạo đều họp rà soát các nhiệm vụ, nhận diện các điểm nghẽn để bàn giải pháp tháo gỡ. Trong đó, phường đã áp dụng tinh thần “6 rõ” đối với cán bộ, công chức. Đến nay, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức liên quan đến công tác GPMB đã thay đổi rõ rệt, không còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nhờ đó, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất... của các dự án trọng điểm có chuyển biến rõ rệt về khối lượng.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 3) có chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trong thời gian tới, UBND phường Bắc Cam Ranh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Nhất là việc xác định giá đất bồi thường, đầu tư các khu tái định cư và quản lý mặt bằng sau khi được bàn giao. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra.