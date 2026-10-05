HUD Thủ Đức công bố giá tạm tính nhà ở xã hội

Dự án khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, thuộc Khu dân cư số 6 của dự án Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 13.707m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 5.843m², tổng diện tích sàn xây dựng 30.770m². Trong tổng số 209 căn hộ, có 164 căn diện tích khoảng 69,5m²/căn và 45 căn diện tích khoảng 53,5m²/căn.

Theo thông tin được công khai, giá bán tạm tính là 30,7 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Như vậy, căn hộ diện tích 53,5m² có giá tạm tính khoảng 1,64 tỷ đồng, trong khi căn 69,5m² khoảng 2,13 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Sở Xây dựng lưu ý đây chưa phải giá bán chính thức. Mức giá cuối cùng sẽ được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt và công bố công khai theo quy định pháp luật về nhà ở xã hội tại thời điểm dự án đủ điều kiện mở bán.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng sau khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đồng thời giá bán, giá cho thuê được xác định theo đúng quy định pháp luật.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III-2027. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự kiến từ quý IV-2026. Người dân thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội có nhu cầu đăng ký mua căn hộ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án Hiệp Bình Phước thuộc HUD, số 7 đường 41, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải công khai thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ mở bán và giá bán trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, trang thông tin của UBND phường Hiệp Bình và đăng tối thiểu một lần trên báo địa phương. Việc công khai phải được thực hiện ít nhất 30 ngày trước thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ.

Theo Sở Xây dựng, đến cuối tháng 8-2026, thành phố đã khởi công 10 dự án với 11.362 căn. Hiện có 22 dự án đang được triển khai xây dựng, cung cấp gần 19.900 căn. Ngoài ra, 89 dự án với khoảng 97.100 căn đã được chấp thuận chủ đầu tư và đang hoàn tất các thủ tục. Trong nửa đầu năm 2027, TPHCM dự kiến khởi công thêm 53 dự án, với khoảng 80.500 căn nhà ở xã hội.