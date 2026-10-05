Hải Phòng: Giao gần 160.000m2 đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DGL Việt Nam để thực hiện dự án

Quyết định số 4088/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 30/9/2026 về việc giao đất (đợt 1) tại phường An Hải cho Công ty DGL Việt Nam để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải).

Theo Quyết định này, UBND TP. Hải Phòng giao gần 160.000m2 đất tại phường An Hải (UBND phường An Hải đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) cho Công ty DGL Việt Nam để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải) theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Trong tổng diện tích được giao, đất ở chiếm hơn 45.600m2 (gồm hơn 23.500m2 nhà liền kề; hơn 22.000m2 biệt thự đơn lập); đất tái định cư là hơn 2.500m2.

Quyết định số 4088/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 30/9/2026

Ngoài diện tích đất ở, dự án được giao đất công cộng là hơn 9.200m2 (gồm: hơn 736m2 đất y tế; hơn 1.000m2 đất chợ; hơn 4.100m2 đất trung tâm văn hóa - thể dục thể thao; hơn 3.200m2 đất thương mại dịch vụ) và đất bãi đỗ xe là 496,7m2.

Phần diện tích lớn nhất là 10ha đất cây xanh, mặt nước, kỹ thuật đấu nối và giao thông.

Cũng theo Quyết định này, UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND phường An Hải triển khai Quyết định; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, bàn giao đất trên thực địa cho Công ty DGL Việt Nam để thực hiện dự án sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định này.

UBND phường An Hải có trách nhiệm cung cấp thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để chuyển Sở Tài chính xác định số tiền phải nộp để bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại để bàn giao cho Công ty DGL Việt Nam đảm bảo tiến độ thu ngân sách.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và triển khai dự án của Công ty DGL Việt Nam, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DGL Việt Nam có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới đất được giao, xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, bàn giao cho địa phương trong năm 2026 theo Văn bản cam kết số 0309.1/CV-DGL ngày 03/9/2026.

Triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân phường An Hải quản lý, sử dụng chung theo quy định.

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình sử dụng đất; nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Có trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai; sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới được giao; nộp số tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa; thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.