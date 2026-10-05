Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân được xã Định Tân xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân mà còn là một trong những giải pháp góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.