Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc
Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm; Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc; Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI; Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-thu-85000-ty-dong-tien-su-dung-dat-chuyen-doi-khu-dat-vang-1ha-tai-pho-chua-boc-xay-cao-oc-post1882257.tpo