U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4

U16 Việt Nam bước vào trận ra quân của giải gặp U16 Australia. Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 20 khi Trung Anh bật cao đánh đầu tung lưới đối phương mở tỉ số cho U16 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ thực tế đã có những cơ hội ghi bàn từ trước nhưng chưa thể tận dụng.

U16 Việt Nam thi đấu tốt trong những phút tiếp theo. Họ tự tin giữ bóng và triển khai lối chơi nhưng hàng thủ không thể duy trì sự tập trung. U16 Australia tận dụng một tình huống mất bóng của U16 Việt Nam để gỡ hòa 1-1 ở phút 28. Đến phút 34, đội bóng trẻ xứ chuột túi phản công và có tình huống căng ngang khiến Minh Quang phản lưới nhà, giúp đối thủ dẫn 2-1 sau hiệp đấu đầu tiên.

U16 Việt Nam thua U16 Australia.

Bước sang hiệp hai, đội xứ chuột túi nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56 sau một tình huống U16 Việt Nam mất bóng ở khu vực giữa sân. Đến phút 66, Australia được hưởng phạt đền sau tình huống Minh Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm và cách biệt là 3 bàn.

U16 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Phút 71, từ một tình huống phản công, Trung Anh căng ngang để Minh Nhật băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đến phút 83, U16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn Australia trên chấm 11m.

Những phút cuối, U16 Việt Nam tiếp tục tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thất bại 2-4 trước U16 Australia.

CFA Team China 2026 vì vậy là cơ hội để các cầu thủ trẻ được cọ xát trong môi trường thi đấu quốc tế, kiểm nghiệm khả năng thích ứng trước những đối thủ có trình độ và phong cách chơi khác nhau, qua đó tích lũy thêm vốn trận mạc phục vụ quá trình phát triển lâu dài.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp chủ nhà U16 Trung Quốc vào ngày 27/9, trước khi khép lại giải đấu bằng trận gặp U16 Kyrgyzstan ngày 30/9.