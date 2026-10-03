Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xếp hạng 10 tại ASIAD 2026

Thầy trò HLV Federico Rampazzo khởi đầu không thuận lợi khi để Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng 25-16 ở set đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam chia tay ASIAD 2026 sau khi thua Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng thể hiện tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận trong set 2. Hai đội giằng co quyết liệt qua từng điểm số, trước khi Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 28-26, qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa đã nhanh chóng lấy lại thế trận ở hai set tiếp theo. Khả năng chắn bóng hiệu quả cùng sức ép duy trì ổn định khiến các tay đập Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt để thua 17-25 và 14-25, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-3 và đứng thứ 10 tại ASIAD 2026.

Trong hành trình 6 trận đấu tại giải, Việt Nam lần lượt chạm trán những đối thủ có lối chơi khác nhau.

Sáu trận đấu tại đại hội đã mang lại những va chạm và tích luỹ bổ ích cho các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AVC

Sức mạnh và chiều cao hàng chắn của Ấn Độ, Qatar tạo ra nhiều thử thách, trong khi tốc độ của Đài Bắc Trung Hoa và sự quen thuộc trong cuộc tái đấu Indonesia đòi hỏi đội tuyển phải liên tục điều chỉnh.

Ba chiến thắng trước Hồng Kông (Trung Quốc), Uzbekistan và Indonesia là những điểm sáng đáng ghi nhận.

Khi duy trì tốt khả năng bước một, hạn chế sai sót và phân phối hợp lý sức tấn công, đội tuyển Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có trình độ tương đương.

Vị trí thứ 10 chưa phản ánh hết những nỗ lực của các tuyển thủ, nhưng ASIAD 2026 là trải nghiệm quan trọng để đội tuyển tích lũy kinh nghiệm.

Đây cũng là cơ sở để HLV Federico Rampazzo cùng các học trò xác định những điểm cần cải thiện, hướng tới các giải đấu tiếp theo.