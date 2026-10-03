Nhận định Tây Ban Nha vs CH Séc, 01h45 ngày 4/10: Bò tót dạo chơi

Nhận định trước trận đấu Tây Ban Nha vs CH Séc

Sau màn ngược dòng kịch tính 3-2 trước Anh, La Roja tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Croatia. 7 bàn thắng chỉ sau hai trận cho thấy đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo và có khả năng tạo áp lực liên tục lên đối phương.

Điểm nhấn trong cách Tây Ban Nha vận hành nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu bằng lối chơi vị trí. Các cầu thủ thường xuyên di chuyển, hoán đổi vị trí và luân chuyển bóng với tốc độ cao để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Khi mất bóng, Tây Ban Nha lập tức tổ chức pressing nhằm giành lại quyền kiểm soát ngay trên phần sân đối thủ. Chính khả năng duy trì áp lực liên tục giúp họ không chỉ tạo ra nhiều cơ hội mà còn hạn chế khả năng tổ chức phản công của đối phương.

Lamine Yamal tiếp tục là cái tên nổi bật nhất. Cầu thủ 19 tuổi đã ghi 3 bàn tại Nations League mùa này, trong đó có cú đúp vào lưới Croatia. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không phụ thuộc vào Yamal. Sức mạnh của họ đến từ sự phối hợp của cả hệ thống, khi các cầu thủ liên tục xuất hiện ở những vị trí khác nhau và tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Cộng hòa Séc bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đội bóng này chưa có điểm nào sau hai lượt trận, lần lượt thất bại 1-2 trước Croatia và 0-2 trước Anh. Họ mới ghi được một bàn nhưng đã nhận 4 bàn thua, qua đó đứng cuối bảng.

Cộng hòa Séc chỉ kiểm soát bóng trung bình 38,5% sau hai trận và để đối phương tung ra tới 12 cú sút trúng đích. Trước một Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát bóng và pressing ở cường độ cao hơn, đội khách nhiều khả năng phải lùi sâu trong phần lớn thời gian.

Tây Ban Nha vẫn duy trì mạch bất bại kể từ sau World Cup

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs CH Séc

Phong độ hiện tại cho thấy sự chênh lệch khá rõ giữa hai đội. Tây Ban Nha toàn thắng 2 trận đầu tiên tại Nations League, ghi tới 7 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Chiến thắng 3-2 trước Anh cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới khi họ có thể vượt qua sức ép trong một trận đấu giằng co. Đến cuộc đối đầu Croatia, Tây Ban Nha thậm chí còn thể hiện hình ảnh áp đảo hơn khi ghi 4 bàn.

Hàng công đang là điểm sáng rõ rệt nhất của La Roja. Khả năng luân chuyển bóng nhanh giúp họ liên tục thay đổi hướng tấn công, trong khi những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt như Yamal, Williams có thể tạo ra đột biến trong những tình huống một đối một. Bên cạnh đó, việc nhiều cầu thủ cùng tham gia vào quá trình triển khai khiến đối thủ khó tập trung toàn bộ hệ thống để phong tỏa một cá nhân.

Tuy nhiên, 3 bàn thua sau hai trận cũng cho thấy Tây Ban Nha vẫn còn những vấn đề ở khả năng phòng ngự. Khi dâng cao đội hình và tập trung đông quân số bên phần sân đối phương, họ có thể để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc hai biên. Đây chính là khu vực mà Cộng hòa Séc cần khai thác nếu muốn tạo bất ngờ.

Thất bại 1-2 trước Croatia ở trận ra quân cho thấy CH Séc vẫn có thể tạo ra bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự chưa đảm bảo sự chắc chắn cần thiết. Sau đó, họ tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước Anh. Chỉ số kiểm soát bóng 38,5% phản ánh khá rõ cách đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc duy trì thế trận. Nói không quá, League A dường như đang là sân chơi quá tầm với đội tuyển xứ pha lê.

Schick nhiều khả năng vắng mặt trận này

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs CH Séc

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với một số vấn đề về nhân sự ở hàng thủ. Eric Garcia không thể góp mặt do chấn thương đầu gối gặp phải trước trận đấu với Anh. Sau trận gặp Croatia, Alejandro Grimaldo cũng rời đội tuyển vì vấn đề ở hông. Fran Garcia được triệu tập để thay thế Grimaldo, trong khi Robin Le Normand đảm nhận vị trí thay thế Garcia.

Pedro Porro cũng không có tên trong đội hình hiện tại. Trên hàng công, Ferran Torres đã rút khỏi đội tuyển vì chấn thương cơ. Theo Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, tiền đạo này được phép trở về PSG để hồi phục. Carlos Espi được triệu tập thay thế và đây là lần đầu tiên tiền đạo 21 tuổi của Real Madrid nhận được cơ hội lên tuyển.

Cộng hòa Séc cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi vấn đề lực lượng. Pavel Sulc chắc chắn vắng mặt sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Anh. Khả năng ra sân của Patrik Schick vẫn bỏ ngỏ, trong khi Tomas Holes, Karabec và David Zima đều đang gặp chấn thương nhẹ.

Những tổn thất này đặc biệt đáng chú ý bởi Cộng hòa Séc vốn đã gặp khó trong việc tạo ra sức ép ở tuyến giữa và tìm kiếm bàn thắng. Nếu Schick không thể thi đấu, đội khách sẽ thiếu thêm một phương án quan trọng trên hàng công. Trong khi đó, sự thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa có thể khiến họ càng khó chống lại khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.

Với tương quan hiện tại, Tây Ban Nha có nhiều cơ sở để hướng tới một thế trận áp đảo trên sân nhà. La Roja sở hữu hàng công đang đạt hiệu suất cao, khả năng kiểm soát bóng vượt trội và một hệ thống pressing có thể khiến Cộng hòa Séc ngộp thở. Những thay đổi nhân sự có thể khiến De la Fuente phải điều chỉnh một số vị trí, đặc biệt ở hàng thủ và các phương án tấn công dự phòng. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình vẫn giúp Tây Ban Nha dễ dàng áp đảo đối phương.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs CH Séc Tây Ban Nha: Simon - Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri, Ruiz - Yamal, Oyarzabal, Williams. CH Séc: Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama - Sadilek, Cerv - Radosta, Karabec, Ambros - Hlozek.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 3-0 CH Séc