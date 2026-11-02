Tuyển nhầm 'đạo chích'

Quản lý địa bàn có diện tích rộng lớn cùng mật độ dân cư biến động liên tục với hàng ngàn công nhân, sinh viên và lao động tự do quy tụ quanh các khu công nghiệp (KCN), tập thể Công an phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã không ngừng nỗ lực, vượt lên nhiều khó khăn về lực lượng mỏng và áp lực địa bàn, khẳng định bản lĩnh thép và tư duy đổi mới sắc sảo. Bằng quyết tâm cao độ của lực lượng Công an và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, Công an phường Liên Chiểu đang từng bước “làm sạch” địa bàn, hướng tới xây dựng thành công phường không ma túy vào năm 2028.