Tuyển nhầm 'đạo chích'
L.T.V. (1991, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) và B.Đ.P. (1991, trú phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) là công nhân của các công ty thuộc Tập đoàn THACO, thế nhưng từ tháng 3 đến tháng 6-2026, hai công nhân này đã trộm 4 cụm máy lạnh, 2 đèn lái phía sau, 1 bộ điều khiển động cơ, 4 đèn cốp sau, 1 đèn pha phía trước xe ô-tô hiệu Peugeot và 3 tấm bạt ni-lông trùm thân xe.
Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng. Ngày 1-11, Công an xã Núi Thành cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.T.V.; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.Đ.P. để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuyen-nham-dao-chich-post360343.html