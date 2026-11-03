Lùi ngày xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười vào ngày 30/11 tới

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên phiên tòa đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch, HĐXX đã quyết định lùi ngày xét xử, phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 30/11 tới.

Hồ Quốc Thân ở thời điểm chưa phạm tội.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười. Thân chủ trương lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập Công ty Triệu Nụ Cười, khoảng cuối năm 2023, Thân được Trần Quang, Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS).

Sau đó, bị cáo sử dụng Công ty Triệu Nụ Cười vào mục đích huy động tiền của người sau trả cho người trước để “đánh bóng”, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2024, bị cáo Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc để hỗ trợ hoạt động của Công ty. Quá trình vận hành, nhóm này đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS.

Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Mỗi đồng tiền lượng tử QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5 - 6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 - 52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và 3 - 5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”, tháng 4/2024, Thân và 5 Phó Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng bị cáo Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã lừa đảo nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử gồm: Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười; 5 cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười là Hà Đình Hoàn (SN 1979), Đặng Hữu Mỳ (SN 1971), Đặng Đỗ Thu Nga (SN 1981), Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970), Ngô Hùng Cường (SN 1978). Các bị cáo còn lại gồm: Trần Quang (SN 1987, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh), Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Thúy Phượng (SN 1967, trú tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Hải (SN 1962, trú tại phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh), Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội), Trịnh Anh Minh (SN 1960, trú tại phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), Hồ Hữu Tường (SN 1972, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh).