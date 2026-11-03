Điện Biên: Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy

Tang vật thu giữ gồm 7 bánh ma túy và 3 bánh chất bột nghi là ma túy hồng phiến.

Cụ thể, hồi 13 giờ ngày 1/11, tại khu vực bản Thẩm Tọ, xã Mường Lạn, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các xã Mường Lạn, Búng Lao bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng là Sùng A Tếnh (sinh năm 1997), trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh chất bột nghi là ma túy hồng phiến.

Các đối tượng Hủ Vừ (trái) và Sùng A Tếnh cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, hồi 15 giờ 30 phút ngày 31/10, tại khu vực xã Mường Nhà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Tổ thường trực Công an tỉnh Điện Biên tại Luông Pha Băng (Lào) đồng chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng là Hủ Vừ (sinh năm 2006), trú tại bản Nong Bua Đeng, huyện Mường Hùn, tỉnh U Đôm Xay, Lào. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh ma túy tổng hợp.

Các vụ việc tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy; khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm soát, phòng ngừa tội phạm trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.