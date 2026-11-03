Vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: 15 người bị kỷ luật

Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức Đảng, Đảng viên liên quan.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức Đảng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, Đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, Đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 Đảng viên; cảnh cáo 5 Đảng viên khác.

Trước đó, vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) gây chú ý khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong thời gian làm bài.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT cùng cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Ngày 17/7/2026, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực, để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, ngày 31/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị có văn bản thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kết quả xác minh, có đủ căn cứ xác định 6 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực đã vi phạm Quy chế thi.

Trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan công an, Sở GD-ĐT cùng Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp, xem xét và đối chiếu với các quy định hiện hành của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Căn cứ khoản 2 Điều 55 và khoản 3, khoản 7 Điều 57 của Quy chế thi, Hội đồng thi thống nhất áp dụng hình thức hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy chế đối với 5 thí sinh.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.