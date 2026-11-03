Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, Công an Lạng Sơn vào cuộc

Ngày 3/11, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về quá trình xác minh, điều tra vụ nam sinh bị nhóm bạn hành hung gây thương tích, sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Học sinh H phải nhập viện và nhờ sự chăm sóc của bác sĩ.

Theo báo cáo nhanh của Trường THPT Đồng Đăng, vụ việc xảy ra khoảng 21h10 ngày 29/10, tại khu vực đồi thuộc Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, phường Tam Thanh. Nạn nhân là em T.N.G.H., học sinh lớp 10A3 của trường. Bước đầu, nhóm người tham gia hành hung được xác định có một số học sinh lớp 10A3, 10A6 Trường THPT Đồng Đăng và học sinh thuộc một số cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Sau khi bị đánh, do hoảng sợ, H. không kể sự việc với gia đình và giáo viên chủ nhiệm mà nói rằng những vết thương trên người là do bị ngã xe. Đến ngày 31/10, khi gia đình đưa em đến bệnh viện tại Hà Nội thăm khám, người thân mới phát hiện em bị hành hung. Gia đình sau đó trình báo Công an phường Tam Thanh, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Về phía nhà trường, tối 31/10, sau khi nhận thông tin từ gia đình và cơ quan công an, Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Đăng cùng giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp xác minh, đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi, động viên nam sinh và hỗ trợ gia đình trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho em.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, nhà trường phối hợp với Công an phường Tam Thanh và chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm của từng học sinh liên quan. Ngành giáo dục yêu cầu nhà trường duy trì liên lạc với gia đình, theo dõi sức khỏe, hỗ trợ việc học tập và tạo điều kiện để H. trở lại trường khi sức khỏe ổn định.

Đáng chú ý, ngày 31/10, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận trình báo của gia đình. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh diễn biến, làm rõ những người liên quan và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý, điều tra; chưa có thông tin chính thức về kết luận điều tra hoặc quyết định xử lý cuối cùng.