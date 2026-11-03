Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh (SN 1976, trú tại xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Sanh.

Nguyễn Trường Sanh là chồng cũ của chị H.T.Đ. (SN 1978, trú thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Dù đã ly hôn nhưng Sanh vẫn thường xuyên quay lại ở nhờ, tạm trú tại nhà vợ cũ. Ngày 12/8/2026, do nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác nên Sanh đã kiếm cớ gây sự, hành hung chị Đ. gây thương tích 15%, vết thương trên vùng mặt.

Với hành vi trên, Nguyễn Trường Sanh đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại phục vụ điều tra, Sanh đã vi phạm nghĩa vụ tố tụng, không chấp hành triệu tập của Cơ quan Công an, tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú nên đã bị bắt tạm giam.