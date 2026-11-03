Nữ giúp việc lĩnh 2 năm 3 tháng tù vì trộm 60 triệu đồng của chủ nhà

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: VKS

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk, vào cuối tháng 7/2025, Lê Thị Lệ Xuân được bà Nguyễn Thị Minh T. thuê làm giúp việc nhà và cho ở lại. Trong quá trình làm việc, Xuân biết bà T. thường cất tiền tại ngăn kéo tủ gỗ trong phòng làm việc. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 6h30’ ngày 8/8/2025, lợi dụng lúc không có người trong phòng, Xuân mở tủ, chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng của bà T. rồi mang đi tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026, bà T. nhiều lần tạo điều kiện để Xuân bồi thường, khắc phục số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Xuân không có khả năng thực hiện. Vì vậy, bà Tâm làm đơn tố giác đến Cơ quan điều tra, đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử vừa qua, bị cáo Lê Thị Lệ Xuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 1 đã thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; chủ động tham gia xét hỏi, phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ của vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra công khai tại phiên tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ, Kiểm sát viên khẳng định hành vi của bị cáo Lê Thị Lệ Xuân đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, cáo trạng của VKSND khu vực 1 đã truy tố và Tòa án đưa bị cáo ra xét xử là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 đã tuyên phạt Lê Thị Lệ Xuân 2 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.