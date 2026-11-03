Sử dụng tiền chuyển nhầm để chi tiêu cá nhân, giám đốc công ty bị tạm giữ

Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng. Ảnh: CAQN

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TH, để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) sơ suất chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Hưng làm Giám đốc.

Phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Chị cũng chuyển thêm một khoản tiền vào tài khoản công ty, ghi rõ nội dung thông báo chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ để chủ tài khoản phối hợp hoàn trả.

Cơ quan Công an xác định, mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm, Hưng vẫn sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Thời điểm xảy ra sự việc, công ty do Hưng làm Giám đốc không có hoạt động kinh doanh; bản thân Hưng không có việc làm ổn định.

Khi chị C. nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tiền, Hưng đưa ra nhiều lý do trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn, chuyển trả cho chị C. 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc, không hoàn trả số tiền còn lại.

Không nhận lại được đầy đủ tài sản, chị C. đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng tiền chuyển nhầm để chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc cần liên hệ ngân hàng để xác minh, phối hợp giải quyết, không tự ý sử dụng.

Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an khi cần thiết. Đồng thời, cần cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo; không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.