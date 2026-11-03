Liên tiếp bắt giữ, xử lý hàng loạt vụ khai thác cát lậu trên sông tại Vĩnh Long

Ngày 3/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết từ đầu năm 2026 đến nay đã liên tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, nhằm xử lý dứt điểm các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên các tuyến sông. Phát hiện xử lý nhiều trường hợp khai thác vận chuyển cát trên địa bàn tỉnh không đúng quy định.

Mới đây, Công an xã Thạnh Phong vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 27 triệu đồng đối với N.H.G (SN 1988, ngụ xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) về các hành vi: tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng II.

Trước đó, ngày 23/10/2026, tại sông Eo Lói thuộc địa phận xã Thạnh Phong, Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Cổ Chiên kiểm tra tàu sắt số hiệu BTr-7081 do N.H.G điều khiển, phát hiện trong khoang chứa 181,17 m3 cát san lấp không rõ nguồn gốc cùng các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc khai thác, vận chuyển cát trái phép trên các tuyến sông (Ảnh: CACC)

Đáng chú ý, tàu sắt BTr-7081 do N.H.G điều khiển từng bị Công an xã An Qui phát hiện vận chuyển trái phép 292,5 m³ cát không chứng từ trên sông Cổ Chiên vào rạng sáng 12/10/2026, với các lỗi vi phạm tương tự.

Song song đó, công tác tuần tra tiếp tục được đẩy mạnh. Đêm 25/10/2026, Công an xã An Hiệp phối hợp Chốt số 09 Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tuyến sông Hàm Luông, phát hiện 2 phương tiện không biển kiểm soát tàng trữ tổng cộng hơn 76 m³ cát sông không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ đăng ký. Cụ thể, tàu của ông Đ.Đ.T.E (SN 1985, ngụ xã Mỹ Chánh Hoà) chứa 39,16 m³ và tàu của ông H.H.H (SN 1985, ngụ xã Hưng Khánh Trung) chứa 36,85 m³ cát.

Trước đó, ngày 10/10/2026, trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa), lực lượng công an phát hiện ghe sắt biển kiểm soát VL-TV84.. do ông N.V.Đ (SN 1980, ngụ xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển tàng trữ khoảng 10,4 m³ cát sông không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua các vụ việc trên, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đề nghị các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm pháp luật về quản lý, bảo vệ khoáng sản trong mọi khâu từ khai thác, vận chuyển đến tiêu thụ. Đồng thời, mong muốn người dân tích cực tố giác các hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép để chung tay bảo vệ tài nguyên và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.